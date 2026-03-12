愛回家｜歐瑞偉連抱6女神爆「體重謎團」　神回應宣萱群姐撞衫

歐瑞偉及郭羨妮今日（12/3）出席頒獎活動。歐瑞偉接受傳媒訪問時，透露要配合工作安排去謝票，也對於從海外回港睇《尋秦記》入場的觀眾表示感謝。問到宣萱與《愛・回家之開心速遞》的「群姐」許思敏撞衫一事，歐瑞偉就回答得十分有智慧。



歐瑞偉及郭羨妮今日（12/3）出席頒獎活動。（葉志明 攝）

64歲嘅歐瑞偉一樣咁fit。（葉志明 攝）

女神宣萱 VS 街坊群姐

他說：「係呀，撞晒啦，直頭一模一樣。（邊個靚啲？）兩個都靚！哈哈！（私心鍾意邊個多啲？）私心呀⋯⋯有得講㗎，都係咁樣，兩個都唔同品味，群姐係另一種品味，真係好嘢嚟㗎，兩個我都覺得好好。」群姐有什麼魅力？他又回答：「好親⋯⋯好親切嘅感覺嚟，似親戚，隔離屋嘅朋友。」

宣萱同群姐撞衫。（資料圖片）

宣萱同群姐撞衫。（截圖）

歐瑞偉話兩個都正！即係打和！（葉志明 攝）

六位「愛回家女神」體重之謎

早前《愛・回家之開心速遞》中，歐瑞偉（KC）連續「英雄救美」連橫抱起邵初、邱芷媺、林淑敏、呂慧儀、莊思明、樊亦敏 6位美女。劇集播出後，引起網民討論，不少人都問：「邊個重啲？」歐瑞偉也回答：「我最重，哈哈。個個都fit，不過呢，拍之前佢哋問我：『你哋有冇食早餐呀？食咗早餐先好喎。』（有人話三太墜手啲）三太佢就鍾意玩嘢嘅，抱佢嗰時鍾意郁吓，不過唔係呀，而家佢保養得好成功。」他也表示，6位當中邵初屬於最輕的。

有網民擔心「佢條腰」，KC一臉自信，回答：「冇問題，梗條冇問題啦，後生仔嚟㗎嘛。」

歐瑞偉連抱六位女神，邵初。（ig截圖）

歐瑞偉連抱六位女神，邱芷媺（ig截圖）

歐瑞偉連抱六位女神，林淑敏（ig截圖）

歐瑞偉連抱六位女神，呂慧儀（ig截圖）

歐瑞偉連抱六位女神，「三太」樊亦敏（ig截圖）