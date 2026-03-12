白安巡演5個月走過9個城市　高雄最終場不捨落幕兩度唱到眼眶泛淚

「創作才女」白安發行第五張個人唱作專輯《星期八》，帶著《路邊野餐》巡迴演唱會於去年11月從台中啟程，歷經5個月走訪台北、北京、上海、成都、武漢、深圳、廣州等城市，昨日於高雄迎來最終場，共與9座城市的歌迷一同徜徉在音樂之中，展開一場場浪漫的「路邊野餐」，最終場更獲得完售佳績，為這段巡演旅程畫下完美句點。而這也是白安過年後的第一場專場演出，她特別穿上有著奔馳駿馬圖樣的亮皮裙登場，笑著向歌迷透露：「你們有發現裙子上的玄機嗎？上面有一隻馬！」並送上新年祝福：「祝大家馬年成功、馬上發財！」

白安《路邊野餐》巡迴演唱會 走過9座城市圓滿落幕。(公關提供)

白安巡演高雄最終場取得完售佳績。(公關提供)

高雄氣候溫暖舒適，而演出場館後台Backstage Live又緊鄰港邊，整體氛圍格外愜意。而場館附近正好舉辦香菜市集，讓喜歡吃香菜的白安也忍不住關注，她笑說：「我同事也無法自拔地深陷香菜市集，買了好多東西給我吃！」白安更是超級隨性，鉅細靡遺地向歌迷分享自己的晚餐吃了什麼，宛如和大家閒話家常般輕鬆。來到巡演最終場，白安也感性地對台下歌迷說：「謝謝你們來到《路邊野餐》，今天是最後一站第9場！雖然是《路邊野餐》的最後一場，但希望它是一個很棒的逗點符號。」也笑著形容：「把今天當作過年最後一次的大圍爐，很開心的意思！」

白安展現DJ實力 與歌迷一起隨音樂舞動。(公關提供)

白安穿上駿馬奔馳裙拜晚年 祝馬年成功、馬上發財。(公關提供)

白安一連帶來多首新專輯《星期八》的歌曲，演唱到《電影類型》時，粉絲更驚喜舉起手幅應援，現場氣氛瞬間升溫；不僅如此，歌迷們還在場外自發性發起打卡應援活動，希望讓更多人認識白安的音樂。高雄歌迷的熱情更是展露無遺，尖叫歡呼聲此起彼落、合唱聲響亮到彷彿要掀翻屋頂；當演出進入DJ模式時，舞台魅力瞬間點燃全場，不少歌迷在台下隨著節奏盡情舞動，白安相當欣慰地說：「後面有人很開心地在跳舞，我有看到！」演出過程中，白安更走下舞台深入觀眾席，坐在歌迷身邊演唱歌曲，零距離與大家一起合唱、比愛心，讓現場氣氛溫馨熱烈。

白安走入觀眾席與歌迷零距離互動。(公關提供)

「星期八幻彩DJ台」將舞台渲染各種顏色。(公關提供)

最終場演出中，兩週前才上線MV的《我該用什麼才能留住你》也成為情緒高點，白安說這是首每次唱都會想哭的歌，在分享歌曲故事時依舊情緒湧上心頭，一度語帶哽咽。此外，白安也特別將經典歌曲《最想見到你》重新編曲，帶來不同風味的感受，並自彈自唱第一張專輯中的《倒著走》。她分享：「這是我19歲搭捷運時寫的歌，回頭看，覺得19歲寫的歌詞，好像比我現在更有智慧。年紀變大懂得越多，也比較容易懷疑自己的選擇，反而知道得越少好像越純粹。」說到這裡白安突然情緒湧現眼眶泛淚，自己也笑說：「這有什麼好哭的！可能因為最後一場，捨不得大家。」《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會9場演出圓滿落幕，白安也透露，巡演結束後將開始規劃下一張專輯，希望未來能帶著更多好歌與新的專場，再與大家見面。

白安專場帶著空氣沙發、氣球、透明床為舞台妝點迷幻感。(公關提供)