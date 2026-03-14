千億新抱徐子淇罕露面　路人視角生圖曬修長美腿獲讚靚到發光

現年43歲的「千億新抱」徐子淇（Cathy）在2006年與恒基兆業創辦人李兆基二子李家誠舉行世紀婚禮結婚，婚後兩人育有兩女兩子，一家六口生活幸福美滿。徐子淇嫁入豪門成為少奶奶之後，行事作風變得相當低調，專心照顧家庭，間中陪老公李家誠出席公開活動，也有幫李家誠打理家族生意。徐子淇多年來過住養尊處優的生活，生了4名子女的她依然保養得好好，氣色極佳，身材美貌絲毫沒有走樣，天生麗質令人羨慕。

徐子淇上載與李兆基、李家誠合照。（IG圖片）

徐子淇同李家誠出雙入對追星。（IG圖片）

徐子淇同李家誠出雙入對追星。（IG圖片）

路人視角生圖獲激讚靚到發光

徐子淇平日甚少公開露面，昨日有網民就於社交網分享了偶遇徐子淇的照片，發文寫道：「在Peridot偶遇徐子淇 擦肩而過 她真的好美好美 頂頂頂頂頂美 好想合影哦可是我太害羞啦」。Peridot 是由徐子淇與丈夫李家誠投資的頂級酒吧餐廳，於去年10月底正式開幕。該餐廳主打「風土」概念的創意雞尾酒與高級素食，常有明星名人到訪，徐子淇曾在此接待網球名將薩巴倫卡。 從相中可見徐子淇正站在餐廳一角與一名外藉男士聊天，她一邊說一邊用手比劃，看來是在商討餐廳內的事宜，貴為豪門少奶的她仍親力親為打點餐廳。她身穿西裝褸配短裙，露出一雙修長美腿，樣貌一如以往的漂亮，隨便一站已星味十足。有網民大讚徐子淇好靚之餘，也顯得十分溫柔，博主便補充說：「她整個人都在發光太美麗了」，又指她當時並沒有保鏢隨行。