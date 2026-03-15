陳展鵬單文柔秘密搬新居　極寬敞獨立屋曝光一家三口越住越豪

TVB視帝陳展鵬與單文柔（Phoebe）育有愛女「小豬比」（陳諾瑤），一家三口向來幸福美滿。陳展鵬出名是「愛妻號」兼「廿四孝爸爸」，為讓妻女有更好的生活環境，原來一家人近日已經秘密搬新居。日前單文柔在社交平台上載了一段居家短片，意外令他們現時居住的獨立屋內部細節曝光，空間感極大，可見陳展鵬近年吸金力強，越住越富貴！

兩人結婚踏入8年，依然恩愛如昔。（IG圖片）

陳展鵬和單文柔戀情曝光時，經歷不少輿論。（IG圖片）

極寬敞獨立屋曝光

從單文柔日前在Instagram分享的Reels短片可見，雖然她只在家中角落拍攝，但已足以窺探新居的奢華氣派。有別於以往居住的分層單位，片中清楚見到屋內設有極具空間感的巨型客廳，樓底極高，並附有內置樓梯上落，明顯已升級搬入獨立屋（House）。屋內裝修以米白色及木系為主調，走簡約溫馨的現代風格，採光度十足，而小豬比亦不時會在家中的花園玩跳彈床。

廚房。（IG截圖）

廚房。（IG截圖）

睡房！（IG截圖）

跳彈床！（IG截圖）

一家三口已搬到獨立屋！（IG截圖）

曾斥1,280萬買日出康城孝敬母親

其實陳展鵬一向投資有道且非常孝順。翻查資料，陳展鵬曾於2017年豪擲1,280萬港元，以母親名義購入將軍澳日出康城「晉海」一個約700呎的3房高層單位，當時有指他原意是想讓中風的母親有更舒適的養病環境。

陳展鵬越搵越多。(IG@smyphoebe)

至他與單文柔拉埋天窗，該單位順理成章成為兩人的愛巢。兩人婚後初期仍與母親同住，直到單文柔誕下小豬比後，為了給予女兒更多成長空間才分開居住。過去單文柔不時在晉海愛巢打卡，單位外的無敵大山景更曾引起網民熱討。如今陳展鵬事業家庭兩得意，一家三口由分層豪宅進駐空間更廣闊的獨立屋，絕對是圈中人生勝利組！