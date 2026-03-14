吳文忻癌細胞擴散「上腦」　 Po片崩潰喊全晚︰癌細胞周身都係

51歲前港姐吳文忻在2024年8月公開乳癌復發，不幸惡化至第4期並擴散至肝臟及骨骼。她早前受訪透露近期狀況不是很好，胸前傷口流膿、發出酸臭味，彭秀慧等好友更為她舉辦「生前追思會」，用來激勵自己，勇敢抗癌。今日（14日）吳文忻在社交平台交代最新病況，透露於港大深圳醫院檢查後發現壞消息，癌細胞已至兩邊腦部，腫瘤約1cm，但她仍未感絕望，盼能成為癌症生還見證者。

吳文忻2024年8月公開乳癌復發，一直積極抗癌。（ig@nat_ng_nat）

用不同方法治療。（ig@nat_ng_nat）

北上深圳求醫 癌細胞擴散至腦部

身處香港大學深圳醫院的吳文忻，大讚院方收費便宜且醫療團隊專業，然而殘酷的報告卻隨之而來。她透露日前照完核磁共振（MRI），醫生告知癌細胞已擴散至腦部，病情極其嚴峻，寫道：「#誓要做抗癌生還者見證💪💪💪 #香港大學深圳醫院 #我身體的最新狀況 #癌細胞周身都係 #癌細胞上腦🥹」

躺在病床上的吳文忻一臉疲態，開始說話時有點破音，唉聲嘆氣說：「我喺呢度照晒MRI各樣嘢，唉......嗰日醫生同我講話照完MRI見到原來去咗個腦到，之前去肝，好少嘅啫，1cm左右，但兩邊都有。當然好擔心同恐懼，我嗰晚都爆喊係驚，咁上腦喎係咪先，但醫生同我講，如果化療藥係有用，係全身嘅癌世胞都殺到，包括腦嗰啲。」

吳文忻透露最新病況。（ig@nat_ng_nat）

吳文忻透露癌細胞擴散至腦部。（ig@nat_ng_nat）

深夜崩潰爆喊：我覺得上天唔會俾我咁快走

她坦言是很大的衝擊，令情緒瞬間崩潰，說時眉頭緊皺，續說：「上腦喎係咪先，嗰晚爆喊得更犀利，但現在內心更強大，我覺得上天唔會俾我咁快走，上天俾我一個經歷，包括過去兩三個月俾我好接近死亡嘅感覺，包括我每晚聞住呢個酸餿臭味嘅感覺，包括我之前真係覺得自己得¼條人命好辛苦嘅感覺，包括現癌細胞走到周圍都係嘅恐懼、擔心嘅感覺，我反而好有信心，我一定會好返喎！」

傷口發出酸餿臭味好難受。（ig@nat_ng_nat）

傷口發出酸餿臭味好難受。（ig@nat_ng_nat）

吳文忻指過去兩三個月有好接近死亡嘅感覺。（ig@nat_ng_nat）

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憑信念盼做癌症生還者見證

吳文忻表示現在的「信心信念」指數爆燈，比以往更加強大，她說：「雖然咁講但幾大衝擊，呢啲都係上天俾我去經歷，之後真真正正去做一個癌症生還者見證，用呢個見證經歷去話俾所人聽唔好放棄，強大信代會令你好我反而嚟緊使命同目標，係做一個癌症生還者見證，雖然報告話我聽啲癌症走到周圍都係，但唔緊要我一定會好返，信我，我知大家一定會支持我嘅係咪。」最後都輕嘆了一聲。

吳文忻依然有強大信念，希望做癌症生還者見證。（ig@nat_ng_nat）

生前追思會係一次加油站。（TVB娛樂新聞台截圖）

吳文忻透露因病情惡化，胸部位置狀況急轉直下，不但不時流膿，更發出難聞的氣味。（TVB娛樂新聞台截圖）

吳文忻生前追思會滿載溫馨。（ig@nat_ng_nat）