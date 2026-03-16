賭王千金何超蓮近年與丈夫竇驍屢傳婚變，由於多次登上微博熱搜，最後兩人開腔回應傳聞，強調「感情穩定」否認婚變。但今年一月，超蓮與竇驍在上海合體出席活動，兩人的互動卻引起網民熱議。兩人由出場到合體拍照目無表情，全程沒有露出笑容，亦沒有親密互動，竇驍伸手出來的時候兩人沒有牽手。有大批網民看到片段後，都指何超蓮與竇驍貌合神離，但很快有當日背後的甜蜜畫面流出，卻又遭網民嘲諷似做戲。

二人被指貌合神離。（微博圖片）

後來有片段流出，男方為女方整理頭髮。（微博圖片）

手牽手閒聊遭網民嘲諷似做戲。（微博圖片）

最新舉動揭露真實狀況

不過一切流言蜚語，也不能夠將事實抹黑。日前（14日），何超蓮在社交平台post出自己的vlog片，見到她與竇驍一起去看「水舞間」，更是用親蜜稱呼「豆豆」叫老公，而竇驍亦有主動將手放在超蓮肩膊上，完全看不出兩人有芥蒂。

以「豆豆」稱呼老公。（片段截圖）

一齊睇「水舞間」。（片段截圖）

有講有笑。（片段截圖）

竇驍主動將手放在超蓮肩膊上。（片段截圖）

向太爆料令兩人上熱搜

影視大亨向華強太太陳嵐（向太）上年在社交平台的片段大講「富家女和男演員鬧離婚」，片播出後隨即登上熱搜。雖然向太沒有指名道姓，但網民覺得向太指的「富家女」及「男演員」分別是何超蓮和竇驍，令兩人的名字因為這件事直接衝到微博熱搜第一名。

向太覺得雙方的家庭背景差異很大，並不是門當戶對，所以才解決不了問題。(影片截圖)

大批網民猜測「富家女」及「男演員」分別是何超蓮和竇驍。（IG圖片）

因工作聚少離多

二人於2019年4月公開戀情，拍拖四年於印尼峇里島舉行婚禮。何超蓮與竇驍結婚兩年半，婚後各有各忙，因工作聚少離多，除此之外，有傳財政管理上亦出現分歧。近年二人多次傳婚變，但何超蓮曾對婚姻問題公開表示：「雖然少見面，但每天都會視訊或電話聯絡。」可見二人感情穩定。

何超蓮與竇驍拍拖4年後，2023年在峇里舉行世紀婚禮。（IG：@laurinda_ho）

2023年結婚。（微博@竇驍）