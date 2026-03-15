蔡思貝5字回應王浩信緋聞　親解離巢原因寫感謝文爆喊不捨

蔡思貝今日一大早起來參加「博愛單車百萬行」，為慈善出力。這是她正式宣布離巢TVB後首次公開露面，問到今日心情如何？她說：「好清新，我今日凌晨4點起身、食烚雞蛋同薯仔，平時我都有踩單車，但今次係第一次計時踩21km，我嘅時間係under 1小時，好開心。今次無特別準備，當做慈善，無比賽嘅心情，所以好輕鬆，唔同馬拉松會有個目標畀自己。」

蔡思貝今日一大早起來參加「博愛單車百萬行」，為慈善出力。（陳順禎攝）

這是她正式宣布離巢TVB後首次公開露面。（陳順禎攝）

寫感謝文爆喊寫不到

問到離巢TVB的事處理了多久？蔡思貝說：「處理咗一段時間，由報道到正式公布都隔咗一段時間，我嗰日喺屋企寫嗰篇感謝文係一路喊一路寫，停咗幾次喊到寫唔到，當時係回顧呢13年寫嘅經歷，經歷咗好多，百感交集，點點滴滴，原來自己拍咗好多劇，演過好多角色，都會唔捨得。今次係雙方共同協議，就好似我問可唔可以去外國讀書？佢話好啦你去啦。（有無咩工作大計？）有機會會想試下拍電影，我嘅興趣係演戲，想繼續演戲。（有無新工作安排？）有工作傾緊，自己都想試下新嘢，好似之前去登台唱歌，咁我都有自知之明嘅，想學多啲嘢增值自己。」她又透露於今年初與TVB完約。

蔡思貝親解離巢原因。（陳順禎攝）

蔡思貝寫感謝文爆喊寫不到。（陳順禎攝）

希望星爺可以再給予合作機會

至於可會自組公司？蔡思貝說：「暫時係我自己傾工作，有唔同公司接洽我，自己傾工作都係學習中，我有搵朋友教我用電腦編時間表，呢啲之前係唔會自己做嘅。（你想自組公司定簽公司？）我係一個yes man，隨緣，經歷下呢段獨立階段，一切有無限可能性。（自己傾job有無困難？）so far都ok。（係咩原因令你決定要離巢？）想試下新嘢同埋想去出面嘅世界學嘢，北上發展都ok。」問她會否找曾合作過的星爺（周星馳）請教演戲？蔡思貝說：「唔敢搵星爺指點，佢咁忙。（想唔想佢再搵你拍戲？）我梗係希望佢有多啲嘅作品可以搵我啦，佢係我崇高嘅偶像同埋好出色嘅導演。」蔡思貝表示離巢一事並沒有問圈中朋友意見，相信自己直覺。另外，提到總是有人說她與王浩信的緋聞，會否感到好委屈，對此她說：「我無乜留意。」再問到她現時與王浩信是什麼關係，她微笑拒絕回答並示意訪問完畢。