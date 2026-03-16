陳偉霆驚傳無獲邀參與英皇家族騷爆羅生門　親揭真相：讓我很尷尬

英皇娛樂早前宣布將於5月4日在啟德主場館舉行「25+ 英皇群星演唱會2026」，這也是英皇娛樂慶祝成立25+周年的大型家族騷，謝霆鋒、容祖兒、Twins等通通出席，令粉絲們期待萬分。但近年在內地爆紅、晉身「頂流」地位的陳偉霆（William），近日竟被傳出無獲邀參與今次演唱會，甚至演變成一場「羅生門」事件，究竟中間發生了什麼事？

【英皇群星演唱會】 海報（官方圖片）

官方IG日前公布出席名單，陳偉霆當然榜上有名。（IG圖片）

但日前粉絲去接機時，陳偉霆的回答竟然好似不太清楚要參與演唱會。（小紅書截圖）

機場對話驚變「羅生門」

說明是慶祝英皇娛樂成立25+周年的大型家族騷，近年，貴為內地頂流的陳偉霆，當然也在公布名單之上，但近日竟鬧出「羅生門」事件？事源日前陳偉霆現身機場時，有前往接機的粉絲興奮追問他在演唱會上會否獻唱新歌？但陳偉霆竟一臉疑惑，秒速反問：「誰說我有演唱會？」粉絲回答：「英皇演唱會啊！」陳偉霆淡然回應：「哦哦哦，我去嗎？」粉絲直言：「都官宣你了，我們都買票了，得去啊。」結果這番對話片段流出後，竟演變成「英皇沒有請我」，還登上熱搜，甚至連公司都誤會了。

沒想到簡單幾句對話，竟然演變成「英皇沒有請我」，還登上熱搜。（小紅書截圖）

粉絲都很驚訝，說已經買了門票，叫陳偉霆一定要去。（小紅書截圖）

佛山開鏡尷尬澄清

近日，陳偉霆到佛山出席新戲開鏡時，便趁機回應。他無奈苦笑說：「我看熱搜說『英皇沒有請我』，這讓我很尷尬。」現場粉絲隨即起哄，笑問他有沒有被公司「照肺」？陳偉霆解釋當時「我只是逗了你們（粉絲）一下」，他更對著鏡頭強調說：「我會去的！我會唱歌！」陳偉霆還說公司也誤會了為什麼，拜託大家幫他把這視頻發出去澄清，引發全場爆笑。網民紛紛調侃：「看來被約談了」、「估計公司看了視頻，單獨通知了他一次」、「自己闖的禍 自己還得圓 哈哈哈」、「以後再也不敢亂說了」、「哈哈哈，我當時看就知道他逗粉絲」。

近日，陳偉霆到佛山出席新戲開鏡時，趁機回應「傳聞」。（小紅書截圖）

陳偉霆直言看了事件上了熱搜令他很尷尬。（小紅書截圖）

陳偉霆解釋當時只是為逗粉絲，強調他會去，會唱歌。（小紅書截圖）

預告舉辦粉絲專屬Party

另外，陳偉霆更預告今年大搞一個只屬於他與粉絲的Party，會比演唱會更好玩。他說：「我會努力找一個（場地），因為你們說了很久嘛，然後其實說實話，我也想你們的。所以今年我會答應你們，弄一個非常近距離的，但是要滿足很多場地上的需求，我覺得會比演唱會更好玩的、只屬於我們的 Party！」隨即令現場粉絲驚喜萬分，尖叫聲不斷，可見陳偉霆即使已為爸爸，但依然人氣不減。

陳偉霆笑指公司也誤會了。（小紅書截圖）