現年47歲的台灣樂壇天王周杰倫，向來是圈中公認的「顧家男」，與愛妻昆凌誕下兩女一子，孩子現時在澳洲讀書，周杰倫經常化身「空中飛人」往返台灣和澳洲兩地，可以陪伴小朋友之餘，又可觀賞他最愛的網球，生活相當愜意。近日，又有網民在墨爾本野生捕獲周杰倫，其走姿意外引起網民熱議。

天王周杰倫與昆凌及二人的8歲兒子Romeo，今年初現身澳洲網球公開賽觀眾席。（微博@芒果撈小萌主）

早前有網民在澳洲一間泰國餐廳用餐時，驚喜「捕獲」周杰倫一家溫馨開餐的畫面。（小紅書）

近日再有網民在墨爾本偶遇周杰倫，還成功集郵。（小紅書圖片）

「包到冚」逛街難掩星味

近日，有網民在社交平台分享短片，表示在墨爾本一個大型商場偶遇周杰倫，當時他正與友人在逛街。片中所見，周杰倫貫徹個人風格，當日戴上墨鏡、穿著全黑色連帽衛衣配搭短褲運動鞋，儘管他已經「包到冚」，但依然難掩星味，一眼就被認出。當時周杰倫一手拿著最愛的珍珠奶茶，另一隻手則拿著手機拍片，期間與友人有講有笑，心情顯得非常放鬆。有細心網民發現周杰倫還在用iPhone 16，大讚他慳家。

另外也有網民分享在商場捕獲周杰倫。（小紅書截圖）

飲住珍珠奶茶好寫意。（小紅書截圖）

但周杰倫的走姿意外成焦點。（小紅書截圖）

走路僵硬令人憂心 患強直性脊椎炎

不過，也有網民將焦點放在周杰倫僵硬的走姿上，直言：「他才幾歲啊 含胸這麼嚴重」、「這走路的姿勢」。有粉絲則回答解釋這與周杰倫患有強直脊柱炎有關，發病了走路就是這樣。周杰倫早在18歲時因家族遺傳，而患上強直性脊椎炎。曾有報道指，若他在演唱會期間病發，或需服12粒止痛藥才能止痛；更有指他曾在參加籃球比賽前病發要打針食藥，痛得由媽媽幫忙穿襪子。好朋友劉畊宏亦曾透露，自己去對方家，周杰倫由房間走到門口十米距離竟要花上10多分鐘。然而，周杰倫即使有健身，仍無法提重物，走路姿勢亦會受影響。難怪有粉絲留言心疼偶像又要寫歌又要忍受病痛，故再也不催對方出歌了。

周杰倫真的很愛拍。（小紅書圖片）