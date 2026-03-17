現年53歲的藝人布偉傑，曾是TVB的「御用外國人」，憑處境劇《同事三分親》中的角色「韋一」而為人熟悉。他於2006年加入無綫，以其流利的廣東話、普通話、英文及柬埔寨語，在娛樂圈獲得高度認同。布偉傑在美國出生，大學時主修中國文學及亞洲研究，他能自由閱讀中文劇本，為他的演藝事業增添優勢。

布偉傑是無綫專御用外國人，説得一口流利廣東話的他在2001年開始為無綫拍攝劇集，2018年約滿正式離開無綫。（《福爾摩斯奶》劇照）

布偉傑曾是TVB的「御用外國人」。（《同事三分親》劇照）

布偉傑放棄高薪厚職投身娛樂圈

布偉傑的演藝之路並非一帆風順。他不惜放棄IT高薪厚職，投身娛樂圈由臨時演員做起。2018年約滿離巢後，他曾北上大灣區發展，為地產公司拍片並分享日常生活，同時主持網上節目分享置業知識。他亦開設教育中心及曾任職證券金業公司市場部總監，如今則是一位網絡工程師，展示他在各領域的多方面嘗試。

布偉傑放棄高薪厚職投身娛樂圈。（Facebook）

布偉傑現身《中年好聲音4》海選

熱愛幕前工作的布偉傑，於去年驚喜現身《中年好聲音4》海選，希望展示自己不僅有演技，更擁有唱歌才華，並為其樂隊「港三港四」招募有心音樂人。樂隊「港三港四」是由布偉傑與6位志同道合的樂手組成，他透露樂隊曾在中環酒吧舉辦迷你音樂會，雖然活動零收入且低成本，但目的純粹是以歌會友。

布偉傑希望讓大家知道自己同樣是唱得之人。（影片截圖）

布偉傑曾經組過樂隊。（Facebook圖片）

布偉傑經歷過兩段婚姻

在感情路上，布偉傑經歷過兩段婚姻。他1994年與比他年長2歲的首任妻子閃婚並育有兩位小朋友，亦因對方影響而移居香港生活，但這段婚姻於2003年結束。2017年，布偉傑與交往3年的化妝師女友Celia結婚，惟2023年突然宣布離婚。布偉傑坦言此事令他大受打擊，更猜測疫情期間經濟狀況不穩及生活模式改變是導致婚姻破裂的原因。雖然傷心，但他表示願對前妻祝福，體現出成熟與坦然的態度。

布偉傑與前妻Celia於2017年結婚。（布偉傑Facebook）