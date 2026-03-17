77歲「歐陽鋒」朱鐵和近況曝光　滿頭銀髮現身診所變慈祥合照親民

現年77歲的TVB「金牌綠葉」朱鐵和，近年來北上發展再度活躍內地影視圈。日前有內地網民在診所偶遇朱鐵和，並將影片上載至社交平台。



朱鐵和與粉絲握手。（影片截圖）

朱鐵和年近八旬狀態大勇

影片中朱鐵和穿著深藍色西裝，雖然招牌的濃密頭髮與眉毛已變得銀白，但面色紅潤，精神飽滿。面對粉絲的合照要求，亦欣然答應。他與粉絲合照時更親民地豎起大拇指，與他過往常扮演的陰險毒辣反派形象，形成強烈的對比。

朱鐵和與粉絲親切合影。（影片截圖）

朱鐵和年近八旬但腰板挺直，步伐穩健。（影片截圖）

昔日硬漢氣場變慈祥老人

朱鐵和入行多年，早期多飾演沉默寡言的硬漢或反派角色。最令港人印象深刻的莫過於在1994 年版《射鵰英雄傳》及翌年的《神鵰俠侶》中飾演「西毒」歐陽鋒，其陰險毒辣的形象深入民心。不過，從網民流出的影片可見，朱鐵和雖然白髮蒼蒼，但眼神溫柔且面帶微笑，以往的陰險之氣已全然消失，轉而變成一位和藹可親的慈祥老人。

朱鐵和與粉絲握手。（影片截圖）

曾與星爺合唱「燒雞翼」成經典

提到朱鐵和，影迷定會想起他在周星馳電影《唐伯虎點秋香》中飾演的「寧王使者」。當年在戲中他與星爺對唱「燒雞翼，我鍾意食」，充滿喜感的演出至今仍是經典回憶。朱鐵和曾在黃日華及張智霖兩個版本的《射鵰英雄傳》，分別飾演郭靖的爸爸郭嘯天及「西毒」歐陽鋒，是影視圈不可或缺的實力派綠葉。

老戲骨朱鐵和在《唐伯虎點秋香》中與周星馳唱「燒雞翼我鍾意食」。（影片截圖）

朱鐵和在《唐伯虎點秋香》演出令人印象深刻。（影片截圖）

朱鐵和曾在黃日華及張智霖兩個版本的《射鵰英雄傳》，分別飾演郭靖的爸爸郭嘯天及「西毒」歐陽鋒。（影片截圖）

朱鐵和曾在黃日華及張智霖兩個版本的《射鵰英雄傳》，分別飾演郭靖的爸爸郭嘯天及「西毒」歐陽鋒。（影片截圖）

朱鐵和當年相當多產。（影片截圖）

朱鐵和當年相當多產。（影片截圖）

朱鐵和當年相當多產。（影片截圖）

朱鐵和當年相當多產。（影片截圖）

朱鐵和移居海外多年

朱鐵和自90年代中期移民美國後便淡出幕前，直至2015年才復出拍戲，近年來主要在內地發展，偶爾與朋友們聚會，過著半退休生活。

朱鐵和九十年代中期移民美國後淡出幕前，近年再度活躍內地影視圈。（微博圖片）