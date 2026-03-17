鍾柔美活動後真實態度被曝光　網民狠批大支嘢：吊緊鹽水仲咁寸

現年19歲的鍾柔美（Yumi），童星出身，5年前參加《聲夢傳奇》奪季軍入行，樣子甜美，加上能歌善舞，深受不少男粉絲歡迎。尤其在炎明熹（Gigi）離巢、姚焯菲（Chantel）出國升學，本應是鍾柔美極佳上位時機，可惜去年她在聖誕節疑錯手在IG分享與緋聞男友劉展霆（Eden）的親吻限時動態後，再被疑似舊同學「毀滅式」爆料，令其A0人設徹底崩潰，甚至誠信破產，星途瞬間蒙上陰影。雖然鍾柔美曾經聲淚俱下道歉，但網民似乎依然「唔收貨」。日前，她接受《香港01》專訪時，也直言無法改變負面標籤和別人的想法，「我講咩都好似唔啱咁」，只能做好自己，用作品說話。然而近日，一段鍾柔美出席活動後的側拍片段在網上流出，其態度和舉動引起網民熱議。

鍾柔美原本獲TVB力捧，但最近因為負面新聞而令星途受挫。（IG@yumichung1221）

去年12月，Yumi在聖誕節疑錯手在IG分享與緋聞男友劉展霆（Eden）的親吻限時動態後，再被疑似舊同學「毀滅式」爆料，令其A0人設徹底崩潰，並引起連串風波。（影片截圖）

Yumi被爆出在後樓梯與異性的咀嘴相，她後來承認這是她唯一有確認關係的一個。（網上圖片）

被指「呼喝」經理人幫拎電話

日前，鍾柔美出席劇集《臥底嬌娃》宣傳活動。活動結束後，她未有立即離去，而是按慣例走向粉絲區互動，為守候多時的粉絲簽名及合照。原本是「洗底」的好機會，卻因其舉止弄巧成拙。從網民分享的片段可見，鍾柔美在準備簽名時，突然以接近「呼喝」的語調叫經理人替她拿住電話。期間有粉絲詢問「影張相，Yumi」，鍾柔美似略顯不耐煩，回覆對方：「簽埋名先好無？」而該粉絲唯有尷尬打圓場回應：「好啊，一個個嚟。」

日前鍾柔美出席完劇集《臥底嬌娃》宣傳後，並未立即離去，她走向粉絲區，為現場粉絲簽名及合照。（threads截圖）

不過其態度卻引起網民熱議。（threads截圖）

網民覺得鍾柔美叫經理人幫手攞電話的語氣欠禮貌。（threads截圖）

簽名時還心事重重的樣子。（threads截圖）

網民覺得她對粉絲態度不夠友善。（threads截圖）

網民狠批：吊緊鹽水都仲咁串

雖然鍾柔美隨後亦有配合粉絲要求，變換姿勢擺出「V字」手勢及多個「心心」動作。但片段流出後，不少網民對她的態度都看傻了眼，洗版式留言狠批：「見微知著，佢啲態度都幾西吓」、「叫人幫手拎住部電話喝狗咁，演藝生涯吊緊鹽水都仲咁串」、「短短幾分鐘已經feel到有幾ｘ 啲神情真係串以為自己係啲咩Level」、「真係好串」、「好大支嘢喎」「勁無禮貌」、「Feel到佢嫌棄所有嘢」、「個格衰到無人有，靚妹仔，真係以為自己好紅！」、「以為上次A0事件之後佢會識得醒少少同收斂少少，似乎都係冇」、「佢嘅肢體語言同埋對粉絲嘅態度，已經證明咗佢係無藥可救」，看來鍾柔美想挽救形象的話，真的要好好學習態度和表情管理。

不過鍾柔美其後都有擺出可愛pose。（threads截圖）