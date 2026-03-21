陳展鵬6歲愛女小豬比疑鋪路做童星　悉心栽培拍TVB拍節目表現淡定

視帝陳展鵬與單文柔（Phoebe）的愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta）向來精靈可愛，深得網民歡心。隨着小豬比逐漸長大，除了在父母的社交平台上頻頻出鏡外，近日更有新動向。據悉，小豬比日前破天荒為TVB拍攝節目，面對鏡頭毫不怯場，盡得父母真傳，被指是有意鋪路入行做童星！



單文柔（Phoebe）陳展鵬的女兒小豬比。（IG：@smyphoebe）

單文柔（Phoebe）陳展鵬的女兒小豬比。（IG：@smyphoebe）

陳展鵬單文柔愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta）幼稚園畢業時。（IG：@smyphoebe）

陳展鵬單文柔愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta）好可愛。（IG：@smyphoebe）

踩入TVB錄影 鏡頭前表現淡定

小豬比自出世以來一直自帶星味，加上單文柔不時在社交平台分享母女日常，令小豬比早已累積大批粉絲。日前小豬比獲安排參與TVB節目的拍攝工作，遺傳了父母優良基因的她，在鏡頭前表現自然淡定，可愛模樣更融化了在場的工作人員。外界猜測，陳展鵬與單文柔此舉是有意讓愛女提早試水溫，為將來以童星身分出道鋪路。

陳展鵬愛女被捕獲拍TVB節目。（小紅書照片@香港幼兒教育專家温博士）

媽媽跟足全場。（小紅書照片@香港幼兒教育專家温博士）

陳展鵬單文柔愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta）PN學前班已經入讀ST Catherine。（IG：@smyphoebe）

陳展鵬單文柔愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta）PN學前班已經入讀ST Catherine。（IG：@smyphoebe）

陳展鵬單文柔愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta）PN學前班已經入讀ST Catherine。（IG：@smyphoebe）

陳展鵬單文柔愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta）PN學前班已經入讀ST Catherine。（IG：@smyphoebe）

單文柔悉心栽培 讀名幼做星二代校友

雖然小豬比半隻腳踏入娛樂圈，但單文柔在女兒的學業上絕不馬虎。她一向極為用心栽培小豬比，早於2021年，便安排小豬比入讀有「星二代學府」之稱的國際英文幼稚園暨幼兒園（St Catherine's International Kindergarten）。該校向來是城中名人及星爸星媽的首選，校友星光熠熠，包括陳敏之兒子、陳慧琳兒子及王浩信女兒等，競爭極度激烈。在單文柔的悉心教導下，小豬比早前已順利從名幼畢業。據了解，為了讓女兒有更安穩及優質的學習環境，單文柔安排小豬比入讀「一條龍」升學神校保良局蔡繼有學校，該校不但學術氣氛濃厚，其全年學費更達六位數字，足見陳展鵬與單文柔為了愛女的未來，無論在演藝潛能還是教育資源上，都傾盡全力投放最好的資源。

郭可盈囡囡林天若就讀保良局蔡繼有學校。（ig圖片）