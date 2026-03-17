正義女神丨TVB職業劇開播再封神　佘詩曼憶往事抒發對許紹雄思念

由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳、關旭總監製，方浤酌／關文深／權香蘭監製，張麗娜／劉燕紅總編審的全新律政劇《正義女神》，將由3月30日起，逢周一至周五晚翡翠台八點半播映。



《正義女神》逢周一至周五晚翡翠台八點半播映。（公關提供）

佘詩曼搣甩Man姐味

昨日（16日）《正義女神》於優酷首播，並在內地引發討論及關注。對於阿佘搣甩「Man姐」味，演活果斷、正義、強硬、溫柔又善良的新角色言惠知時，網民大感驚艷，並睇好阿佘五度封視后：「感覺佘詩曼演活了言惠知，太好看！希望《正義女神》熱度爆出來，感覺後面繼續下去如果劇情和佘詩曼角色更好，大機會再拿5封（第5度封后）」、「確實演技在綫」、「溫柔又透漏著剛正的氣質」、「姐姐太厲害了，演什麼角色都那麼震撼」、「小時候看苗若蘭、周芷若、爾淳、劉三好……最喜歡的TVB女神」。

佘詩曼搣甩Man姐味。（公關提供）

網民共鳴大讚TVB編劇太超前

另對於劇集集中火力探討「青少年犯罪問題」，引爆網民共鳴大讚貼地：「看完第一集第一案就意難平」、「目前很應對我們現在的教育狀況」、「我們現在社會也對現在少年太放縱」、「劇情看到有些心梗」、「此劇必火，未成年人犯罪最近這幾年真的是太多了，都是很轟動，這個劇拍得很好，希望能促進對未成年人的相關法律能更完善。」並大讚TVB是製作「職業精英劇集」權威：「好看啊，第一集就跌宕起伏，TVB編劇太超前了」、「果然香港拍這種片才是真正的神」、「律政味濃」。

網民共鳴大讚TVB編劇太超前。（公關提供）

文頌嫻佘詩曼多場對手戲

除了阿佘，其實劇中大部分演員演技都吸獲了高度評價，先說資深演員。首先相隔20年再度在TVB劇集亮相的文頌嫻，在首兩集中與「鐵閨蜜」佘詩曼有多場對手戲，加上飾演喪子之母的文頌嫻表現出色虐心，令不少網民為之驚艷，大嘆「港劇初代女神和終極女神對決」超過癮！

文頌嫻佘詩曼多場對手戲。（公關提供）

文頌嫻發文感激閨蜜佘詩曼

而文頌嫻早前在社交網亦親自感謝了好閨蜜阿佘的支持和安撫：「當我培養情緒時，佘總會默默在旁」、「我還記得那天踏進法庭場景的一刻，真的有被嚇到，好真實的畫面，四周都坐滿了人，而我要坐在人群中（證人要坐在法庭前方中間位置）。開拍前我跟佘說：『腿在發軟，怎麼辦？』佘秒回：『那我的腿應該比你更軟吧！你看！法官要坐在最前方的高處』然後我倆哈哈大笑，馬上緩和了當時緊張的氣氛！」為了演活角色的憔悴及傷痛，文女更為此刻意減磅：「為了特顯那份憔悴感，我刻意減磅。」

文頌嫻發文感激閨蜜佘詩曼。（公關提供）

許紹雄演出掀動網民情緒

除了文頌嫻，已故「金牌綠葉」許紹雄的演出亦掀動了不少網民情緒：「看到Benz雄出場，心也跟着痛了一痛。」劇中飾演裁判法院主任裁判官洪思義的許紹雄，劇中與阿佘飾演互相支持、但處事風格卻迥異的上司下屬，無論在法庭或是職場，許紹雄都恍如做回自己般時刻保持親切、祥和又善解人意，尤其招牌的「暖心微笑」，不止令網民看到眼濕濕，亦令「契女」阿佘勾起不少難忘回憶。

許紹雄演出掀動網民情緒。（公關提供）

佘詩曼抒發對許紹雄的思念

阿佘早前更在社交網拍片抒發對「老竇」許紹雄的思念：「劇組都給前幾集的《正義女神》讓我看，但是我看到…當然就是有一種好奇怪的感覺，就是…哎呀…就像好近，然後就像（許紹雄）還在的一個感覺。對我來說我第一次看，看到老竇（許紹雄）那個感觸特別深，然後想到很多我們在拍戲的一些開心的事啊，然後他在開玩笑啊。」

阿佘又指透露為了演好《正義女神》，難得見到「老竇」努力記下對白的一面：「因為他有很大量的台詞，因為他也是一個法官來的，所以我看到他很專心、很努力去背台詞的一面，這個是我從來沒有見過的，我看到是很不一樣的老竇。」

佘詩曼抒發對許紹雄的思念。（公關提供）

總監製透露看許紹雄的演出感動

至於總監製鍾澍佳，也透露看到許紹雄的演出是「看一次就哭一次」：「許紹雄老師他可以是說看着我長大的一個前輩了，幾十年來都不知合作了多少次。然後這次是我覺得很欣慰，我可以找到他來幫我們演洪思義這個角色，因為…其實我心情很複雜的，其實他第二集那段戲…就是那個讓他答10次我愛你，當我們第一次寫這場戲，我們想到的就是要許紹雄老師來演，那個時候還沒落實他來演這個角色，所以我自己是…每看一次我就哭一次的。」