現年49歲的文頌嫻在TVB時期，拍過不少膾炙人口的劇集，包括《烈火雄心2》、《談判專家》等，自從2012年與商人李梓慎在四季酒店擺酒後，誕下一女Jamie，開始淡出幕前，專心相夫教子。文頌嫻鮮少分享家庭狀況，去年惹出婚變傳聞，亦有網民留意到文頌嫻自2021年後未再分享老公合照。近來文頌嫻復出，與視后好友佘詩曼拍的新劇《正義女神Themis》播出，近照相當憔悴，惹來觀眾擔心，而文頌嫻亦親自揭開暴瘦真相。

文頌嫻與佘詩曼是認識多年的好姊妹。（電視劇《帝女花》劇照）

文頌嫻的碧瑤仙子造型清純可愛，後來她轉世為楊玉環，與李隆基再續前緣，其貴妃造型盡顯氣質。（官方劇照）

文頌嫻新劇暴瘦憔悴惹憂心

文頌嫻相隔19年重返TVB熒幕，接拍法庭劇《正義女神Themis》，劇集在已於優酷平台搶先開播。劇中文頌嫻瘦到臉頰凹陷，顯得憔悴又老氣，令觀眾相當擔心，指她「感覺她老了很多」、「好疲憊的感覺，眼睛都睜不開」、「妹妹都老了」。

文頌嫻在《天子尋龍》扮演的「碧瑤仙子」，是90後的童年集體回憶。（電視劇《天子尋龍》劇照）

文頌嫻雖然自嘲狀態不及後生好，但近年復出參演ViuTV新劇《打天下》的凍齡美貌卻震驚網民。（電視劇《打天下》影片截圖）

事實上，文頌嫻在戲中飾演兒子慘死的媽媽，並素顏上陣演繹多場崩潰喊戲，文頌嫻親自解釋，原來她刻意減磅，演好喪子之痛。文頌嫻坦言：「相信好多粉絲仍然會停留在文頌嫻的少女時代態但作為演員，是需要在不同階段去扮演不同角色。今次會以母親身份虐心演繹喪子之痛！為了特顯那份憔悴感，我刻意減磅」。

另外，文頌嫻分享一入法庭場景被嚇到腳軟，更同阿佘講嚇到腳軟，阿佘秒回：「那我的腿應該比你更軟吧！你看！法官要坐在最前方的高處」，令文頌嫻放鬆下來。

文頌嫻。（梁碧玲攝）

文頌嫻屢傳婚變未稱謂變「Miss」

文頌嫻與丈夫的婚姻狀況一直備受關注。早在2018年，文頌嫻的老公曾傳出欠債，更有指阿佘出手相救，但兩人當時否認傳聞，並以家庭照證明關係無異。近年文頌嫻極少分享與丈夫的合照，其後發布的生活點滴與照顧女兒的影片中，也未見丈夫蹤影，惹起婚變傳聞。文頌嫻去年與好姊妹周家蔚、湯盈盈及鍾麗淇一同出席宴會，有眼利網民發現，文頌嫻名牌上的稱謂為「Miss Annie Man」而非已婚女士常用的「Ms」，引發猜測文頌嫻已回復單身。

文頌嫻在新劇中暴瘦！（小紅書）

憔悴！（小紅書）

演繹出喪子之痛。（小紅書）

文頌嫻分享多張拍劇花絮照。（小紅書）

慘！（小紅書）

文頌嫻分享與阿佘合照。（小紅書）