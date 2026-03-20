謝婷婷7個月大囝囝正面照首度曝光　眼大大混血靚仔樣超精靈可愛

現年43歲的謝婷婷（Jennifer）自2019年突然宣布誕下女兒Sara後就淡出幕前，長居加拿大專心照顧愛女，去年情人節謝婷婷高調認愛，公開與靚仔外籍男友Mathew的甜蜜合照，並在5月宣布懷第二胎的喜訊，同年7月謝婷婷順利誕下囝囝Brooklyn Milne，組成四口之家！謝婷婷過往一直十分保護一對仔女，每次分享合照都遮樣，但日前Mathew上載了一段短片，首度曝光囝囝的正面照！
謝婷婷囝囝正面照首度曝光
Mathew寫道：「7 months of Mini Mat.」片中所見，BB戴上Cap帽坐在地氈上，認真地看着媽媽謝婷婷落場打網球，期間又舉起手仔似為媽媽打氣，最後轉身對着鏡頭甜笑，眼大大、鼻高高、嘴細細，完美繼承了父母的優良基因，相當可愛！
謝婷婷定居加拿大住豪宅
謝婷婷自2019年秘密產女定居加拿大溫哥華後，生活低調，但自從與Mathew拍拖後，不但高調認愛，更迅速誕下第二胎，又經常在社交平台分享幸福生活，去年更一家搬入新豪宅，豪宅佈置簡約，至少有兩層，客廳及開放式廚房空間闊落，更設有大露台，擺放了戶外梳化，落地玻璃設計採光度十足，相當舒適！
