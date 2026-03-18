謝賢與狄波拉世紀婚禮影片翻hit　「靚絕TVB」再成焦點外形極亮麗

現年76歲的黃淑儀，是七十年代TVB「四大花旦」之一，與汪明荃、李司棋、趙雅芝並稱一時瑜亮，曾被譽為「靚絕TVB」。近日，因潘迎紫、陳美琪及趙雅芝宣布合體開唱，一段1979年謝賢與狄波拉「世紀婚禮」的歷史片段再度成為焦點。片中不僅出現了潘迎紫與陳美琪，更有擔任姊妹團一員的黃淑儀，其當時的迷人氣質和亮眼外型令人讚嘆不已。

黃淑儀曾被譽為「靚絕TVB」。

一段1979年謝賢與狄波拉「世紀婚禮」的歷史片段再度成為焦點。(小紅書圖片)

黃淑儀年輕時的她擁有精緻的五官、亮麗的大眼睛及濃密烏黑的秀髮

婚禮當日的黃淑儀身穿一襲紫色低胸套裙，格外吸睛。這套服裝不僅展現了她健康的膚色，更襯托出她傲人的身材曲線。從畫面中可見年輕時的她擁有精緻的五官、亮麗的大眼睛及濃密烏黑的秀髮，散發出獨特而迷人的自信氣質，堪稱驚豔全場。尤其是其大膽亮眼的造型，更突顯了當家花旦的風采。

婚禮當日的黃淑儀身穿一襲紫色低胸套裙。(小紅書圖片)

黃淑儀年輕時驚豔全場。(小紅書圖片)

節目仲曝光咗黃淑儀同狄波拉當年清純pure樣。

作為姊妹團的一員，黃淑儀在接新娘環節全程投入，與周潤發等兄弟團來回「鬥法」，為爭取開門利是不遺餘力。其中一幕是周潤發搞笑地推撞黃淑儀，二人之間的嬉鬧成為婚禮經典場景之一，也讓人見識到當年巨星之間融洽的關係與自然灑脫的一面。

黃淑儀在接新娘環節全程投入。(小紅書圖片)

然而，成名與美貌背後，黃淑儀的情路卻顛簸。1969年，她嫁給比自己年長21歲的劉芳剛，並育有一子一女，但這段婚姻僅維持8年便告終。失婚後，她甚至形容自己「身上只剩6000港元」，隻身遠赴加拿大，在零下六十度嚴寒中靠替餐廳客人掛外套賺取生計。儘管生活艱難，她始終堅強面對，並無怨無悔。經歷低潮後的黃淑儀再婚，1981年嫁給醫生徐景清，並再誕兩子。一家人移居加拿大後，她過上了平靜且幸福的生活。

黃淑儀與前夫育有一仔一女、與現任丈夫則育有兩子，細仔徐肇平現在ViuTV藝人。(IG圖片)

黃淑儀直認曾為愛情放棄好多嘢，但並不感到後悔。（影片截圖）

1979年，黃淑儀、汪明荃、李司棋合作拍攝「采絲」廣告，除了平面造型照，亦有電視廣告。（網上圖片）

汪明荃、黃淑儀、李司棋合稱「無綫三大花旦」。（網上圖片）