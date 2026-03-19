「樂壇一哥」激罕現身快餐店靚仔震驚網民　不婚不育曾被富豪問價

張敬軒出過《酷愛》、《櫻花樹下》、《俏郎君》等多首膾炙人口的歌曲，近年榮升「樂壇一哥」，時常出現在不同新人的演唱會助陣，更獲封「軒公」。張敬軒剛出道時膚色較黝黑身形纖瘦，愈來愈識保養的他，近年又嘗試戒糖、重味及碳水食物，白滑靚仔了不少，45歲都Keep得好好。近日張敬軒出席「英皇娛樂25+ HAPPY BIRTHDAY慶典」，快閃快餐店，真人好靚仔。

張敬軒非常疼錫歌迷。（IG@hinscheung）

張敬軒（IG@hinscheung）

張敬軒現身快餐店勁靚仔

張敬軒日前出席公司活動，同行還有Gin Lee（李幸倪）、經理人霍汶希（Mani），兩位歌手在快餐店派奶茶，又進行問答遊戲，十分親民。有網民拍下張敬軒快閃快餐店的片段，穿上紅色外套的張敬軒相當顯眼，有人稱讚張敬軒仍然「又高又帥」。

張敬軒當年黑黑實實。（YouTube影片截圖）

張敬軒。（網上圖片）

張敬軒近年愈來愈靚仔。（IG圖片）

張敬軒吸金力驚人成樂壇一哥

張敬軒入行多年事業有成，感情方面則極為低調，曾與王菀之、許廷鏗、關智斌、Ian陳卓賢傳出緋聞。早前張敬軒陳年訪問「出土」，他在訪問中提到：「聽講男人過咗45歲做絕育手術，前列腺冇咁易發炎」。張敬軒今年2月踏入45歲，有網民在Threads為張敬軒發起「絕育倒數」潮流，十分搞笑。

軒仔於2002年帶住3000蚊由廣州孤身勇闖香港，曾捱麵包度日。他拿着僅有的5萬元跟一間由香港人開設的唱片公司簽約，簽約一周後對方一走了之。張敬軒2013年加盟英皇娛樂，2015年以2000萬接手雅旺錄音室，近年個唱、巡唱開足多達逾百場，曾曬出700萬的灰色勞斯萊斯，居於薄扶林玫瑰邨的百年大宅，吸金力驚人。他又曾爆被富豪問價，對方想拜師一對一學唱歌，軒仔當時指不夠膽教。

張敬軒好靚仔。（小紅書）

型。（小紅書）

軒仔之前獲讚瘦咗又靚仔咗。(張敬軒ig)

軒仔被網民認錯係姜濤。(張敬軒ig)

軒仔在社交平台分享了多張高清靚仔相。（IG@hinscheung）

張敬軒