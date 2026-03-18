陳啟泰揭《百萬富翁》造馬真相　邀陳芷菁上節目平反：佢瞭如指掌

陳啟泰今日現身會展出席開電視節目巡禮，為他與方健儀主持的新節目《我要做主播》宣傳。陳啟泰表示希望透過節目培樣一班有興趣往主持和主播方面發展的年輕人，他自己也會跟著潮流去更新自己，拒做「old seafood」。

陳啓泰會與方健儀主持開電視新節目《我要做主播》，他希望透過節目培樣一班有興趣往主持和主播方面發展的年輕人。（葉志明 攝）

遺傳性抑鬱症病發 曾幾日唔沖涼唔出街

談到久未露面，陳啟泰直言已有一段時間沒出現在螢光幕，亦沒有出現在香港娛樂圈，因為他在2022年期間患上一場大病，他表示：「當年發病最主要原因係家族遺傳，我媽咪以前都有抑鬱症。」在病發最嚴重的時期，他的生活完全癱瘓，甚至出現自我放棄的情況：「我試過兩、三日唔沖涼唔出街，當時太太100%時間陪我，佢抽離咗佢教會嘅工作，每日24小時、一星期7日咁陪咗我半年有多，日日對住個傻佬，搞到佢嘅精神都唔係咁好。」

陳啟泰感激太太在他患病期間的照顧，以及信仰，令他病情好過來。（葉志明 攝）

陳啟泰憶述有段時間即使吃了家庭醫生開的安眠藥，還是一個小時都睡不著，但又不敢看醫生，因正值新冠疫情高峰，每日數萬宗確診，看著窗外的救護車不斷接走病人，令他心理壓力極大，如果被隔離一定會發癲，最後全靠在太太鼓勵下，鼓起勇氣尋求精神科醫生治療。他更坦承，由於住在高層單位，情緒低落時曾閃過輕生念頭：「因為我住得高，望落去都有個咁嘅念頭，好彩我唔夠膽。」

陳啟泰鼓勵大家不要諱疾忌醫。（葉志明 攝）

服藥致體重飆升至216磅 靠運動抗病康復七八成

由於要服用藥物治療，副作用令陳啟泰體重暴增，最高峰時曾達216磅。他表示：「依家180幾磅，比我十幾年前都重咗少少，但我反而覺得依家最緊要收腫，希望大家每次見到我都無咁腫。」他表示目前已停藥一年，全靠積極運動和家人支持來對抗抑鬱：「依家好返七、八成，每日都好似有份工咁，積極做運動去對抗呢個病。」

揭《百萬富翁》明星版造馬真相

除了分享抗病心路歷程，陳啟泰亦宣傳新節目《健康百萬大道》。提到近日受訪時大爆當年《百萬富翁》明星版「造馬」，陳啟泰大方回應：「因為明星版嗰幾集係做慈善，咁梗係多多益善，唔通捐8000蚊，梗係100萬啦。同埋有星爺周星馳、黃霑等咁勁嘅嘉賓上嚟節目，你唔同佢玩到100萬，你自己蝕底。」

陳啟泰揭《百萬富翁》明星版造馬真相。（葉志明 攝）

陳啟泰稱當年周星馳上節目前曾提出條件，就是要坐主持位反客為主發問。「佢話『我要做主持，我要坐你個位，我問問題，你答問題』，呢個其實係一個好好嘅橋，觀眾睇得好新鮮。我記得星爺第一條問，邊個係佢真名，其實我知道周星馳係佢真名，但有個答案佢讀錯咗，咁呢個就梗係佢真名啦，所以星爺真係一個好勁嘅搞笑能手。」陳啟泰更爆料不只星爺，很多明星嘉賓現場都有FM在後面「提水」給提示，目的都是為了讓氣氛更熱鬧，並爭取更多善款。

邀陳芷菁上新節目平反

問他為何不給陳芷菁提示，害對方被人笑足多年？陳啟泰笑言：「其實係有架，因佢當時去到六萬蚊，就算答錯都唔會無曬錢，但芷菁好衰唔衰，衝口而出一句『我讀 Drama 㗎』，令到成件事好慘，佢可以話係壯烈犧牲咗。」

陳啟泰稱稍後亦會有另一節目《健康百萬大道》，圍繞一些香港人常見健康問題，例如濕疹、精神疾病等等，形式有點類似百萬富翁。陳啟泰笑言：「我今次第一個邀請嘉賓就係陳芷菁，我特登請佢上嚟，俾個黃金時間佢去平反，因為佢以前做過關於濕疹嘅大使，所以濕疹問題，佢一定瞭如指掌！亦都俾機會我向佢道歉。」陳啟泰更幽默說：「如果佢今次都答唔到，我會代佢答。我會話：『呢條問題我識，因為我讀經濟㗎！』」