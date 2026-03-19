李尚正驚訝拍檔水著成網民幻想對象　妹頭：大家係咪咁重口味先

「HOY媒體網絡節目巡禮發佈會」昨日在灣仔會展舉行，開電視月前經歷人事大地震，杜之克、余詠珊及何哲圖等離任，全新管理層現身是次活動，並由新任行政總裁兼執行董事黃雅芬開場，她笑言換管理層是否意味又改名，答案是不會，但會將開電視帶入2.0，重新包裝三條頻道，展開新篇章。

開電視新任行政總裁兼執行董事黃雅芬，預告將開電視帶入2.0。（葉志明 攝）

極地拍攝搏到盡：眼睫毛都結冰

作為開電視「一哥」、「一姐」的李尚正（阿正）和盧頌恩（妹頭），當然也有現身節目巡禮，並宣布將推出《臥底旅行團6.0》。受訪時問到兩人新一輯有何突破？阿正透露今次是一個大挑戰，要在極端天氣與地形下拍攝。妹頭續言去到某一個年紀，想挑戰下自己，她形容是次極地拍攝是「搏命」：「我哋真係冒住生命危險、皮膚龜裂嘅危險去咗個極地，嗰度差唔多負30度。我試過有一、兩次直情係負20幾度，眼睫毛全部結晒冰，流鼻涕出嚟即刻變咗冰，都幾辛苦。（南極？）如果有Budget係南極。不過今次去咗個有個『古』字，第二個字係『蒙』字，大家估下啦。」兩人隨即大玩謎題，暗示拍攝地點就在「內蒙古」。

阿正透露《臥底旅行團6.0》要在極端天氣與地形下拍攝。（葉志明 攝）

新管理層上台獲加薪？

對於新管理層上台，兩位「台柱」的節目又那麼受歡迎，有否獲加薪獎勵？阿正自爆有向公司提出，但回覆積極考慮，但他可以很肯定和負責任地跟大家說：「呢一刻係未。」妹頭則表示，只要不是「辛苦個辛」就已經很滿足：「而家keep住呢個環境，去做鍾意做嘅節目，我已好開心。」

阿正稱今次節目有大革新，而且有啲團見到知道係妹姐即刻Upgrade個蒸水蛋。（葉志明 攝）

妹頭預告有水著

至於觀眾最期待的「妹姐水著」今輯會否出現？阿正率先預告會有，更笑指一眾男觀眾都非常期待，妹頭則大方回應：「大家係咪咁重口味先？」阿正興奮說：「唔係講笑，真係有人鍾意睇。」妹頭隨即自爆：「依家search我個名真係有個『盧頌恩J』。」阿正聽後一臉不解：「依家香港發生咗咩事？妳唔係賣呢樣（身材）㗎嘛。」妹頭亦自嘲並非賣身材，「但唔知點解都會有呢個幻想囉。」阿正追問：「但妳知道後，開唔開心先？」妹頭直言：「我都唔驚喜囉。」

妹姐預告今輯繼續會有泳衣環節。（葉志明 攝）

除此之外，阿正亦非常欣賞妹頭在節目的穿搭，「妹姐真係好似『梅姐』咁百變，佢襯衫好有心機，每一個造型都唔同，睇佢著咩衫就知係邊輯。」妹頭則笑言：「我係隨著個身形而變化嘅，今輯會比較著重Over Size嗰啲，我想展現返啲隨性啲、Hip-hop啲嘅Style。」