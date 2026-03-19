黃又南揸車險出事？自爆戴Con夜駕現「危機」私藏1招逆轉視力

黃又南是娛樂圈中出名的「愛車狂人」之一，不但對各款跑車如數家珍，更考獲多個不同類型的車牌。從又南的社交平台可見，他經常大曬遊車河型仔相，非常享受駕駛樂趣。不過，原來「車神」背後一直暗藏隱憂，又南早前坦言，長時間駕駛是「極度傷眼」的行為，本身有近視的他，平時為了貪靚和方便經常戴隱形眼鏡（Con）揸車，曾因戴con造成的眼乾、眼澀、出紅筋等問題差點出事，不過最近他已成功擊退「眼退化」元兇，更可時刻保持高清視力。



身為「愛車狂人」的又南，坦言長時間駕駛極度消耗眼力，戴Con更令眼乾問題雪上加霜。

又南自爆夜駕對眼「乾到火燒」

又南分享他的揸車辛酸史：「揸車要一眼關七，精神高度集中，好少眨眼。加上車廂冷氣狂吹，戴住Con對眼真係乾到好似火燒咁，仲會忍唔住係咁捽眼！」最令他擔心的，是夜晚駕駛時視力會無故變差，對面線的車頭燈顯得特別刺眼，甚至出現視力模糊、「起格」及畏光的情況。

落場賽車講求極速反應，要一眼關七，又南坦言高度集中下雙眼好易乾澀疲勞，少啲「眼力」都不能！

無論是日夜駕駛還是砌精細的車模型，其實都極度消耗眼力。又南深知保養雙眼的重要性，不讓眼退化影響自己的愛好。

其實，又南面對的正是典型的「12大眼退化問題」。日本JP研究所指出，現代人除了長時間受手機、電腦的「藍光」傷害外，駕駛時猛烈的紫外線（UV）、環境污染，以及隨年紀增長的機能老化，都會令視網膜細胞受損。尤其是負責感光的「視紫質（Rhodopsin）」一旦流失，夜視能力就會直線下降；而黃斑部受損，更會導致視野扭曲、失去中央視力！

及早為雙眼補充營養，又南表示現在夜間駕駛都無有怕，時刻保持高清狀態！

又南親測日本「極潤」護眼法寶

為了行車安全和保護雙眼，又南試過狂滴眼藥水，但發現只能治標，一過效力又乾過。直到他接觸到日本製造的Return「護目養潤配方（Super Rich）」，才真正感受到甚麼叫「對眼識得抖氣」！

市面上很多護眼產品只含有單一藍莓成分，功效局限。而Return這款「Super Rich極潤版」之所以深得又南歡心，全因它集結了3大醫學級升級成分，針對性解決眼乾、眼矇、夜視差及黃斑退化問題：

• 視力升級關鍵：黑加侖子多酚（抗近視、提升夜視力）

你以為護眼只有藍莓？錯了！研究顯示，黑加侖子蘊含獨有的「蘆丁糖甙類花青素（C3R及D3R）」，護眼功效比藍莓更強大！臨床證實能大幅提升夜視能力，減少眼肌緊張，更能預防「近視化」及促進血液微循環，連黑眼圈都淡化埋，簡直是夜駕族及近視族的救星。

• 日本專利 Lutemax2020：黃金比例葉黃素及玉米黃素（抗藍光、護黃斑）

經常睇手機GPS或迎面強光，黃斑部最易受損。配方採用日本專利Lutemax2020萬壽菊提取物，以10:2的黃金濃度比例結合「葉黃素及玉米黃素」。最厲害的是其「游離型態」微細分子，吸收率比傳統酯化型高出 23%，能有效過濾有害藍光及 UV。

• 高濃度北歐藍莓 VMA 300mg（極速去紅筋、解眼乾）

特高濃度的北歐藍莓花青素，能極速促進視網膜「視紫質」的合成，這是維持清晰視力的最基本物質！有效改善眼睛調節機能，針對性擊退眼乾、眼澀及紅筋。

實測數據Support！1個月對焦能力激增2.5倍

又南表示，自從接觸到Return護目養潤配方（Super Rich），才驚覺原來護眼可以有咁大分別！ 而家就算揸足半日車，或者由朝到晚戴Con，對眼都keep住好潤、好舒服。夜晚對面線啲車頭燈照過嚟，睇燈都唔會散開，路況睇得清清楚楚，個人自然揸得安心好多。最正嘅係，平時睇電話或者砌車模型，啲細微位唔使再瞇起對眼先睇到，對眼好似『回春』咁，成個視力sharp咗，呢種感覺真係好耐未試過！」

南食了短短1星期，已經明顯覺得雙眼「無咁易攰」，即使戴足一日 Con揸車，都無再出現「乾到想流眼水」的感覺。這並非單憑感覺，產品背後有多項臨床實證支持。根據數據顯示：

• 1 星期：眼乾情況大幅減少50%，雙眼回復水潤

• 2 星期：有效改善眼睛乾澀及疲勞。

• 1 個月：遠近距離對焦能力提升高達2.5倍，視力重拾高清！

在用家調查中，高達98%認同眼睛整體健康狀況提升，96%認同改善眼矇疲勞，93%認同減退乾癢紅筋。無論是像又南一樣的駕駛人士、戴Con一族、日夜對住電腦的上班族，還是開始有老花問題的長者，這款無藥性、適合素食人士的護眼極品都非常啱食。

限時優惠！入手黃又南同款「高清」法寶

想好像又南日日揸車對住強光都能保持雙眼精靈有神？現在就是入貨的最佳時機！即日起至4月2日，於萬寧及3ChemBio選購Return護目養潤配方（Super Rich極潤版）買2件85折！（平均每件$339.2，原價$399）

別讓眼退化影響你的生活質素與安全，即刻把握機會，為雙眼「回本」啦！

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