張耀揚拍《古惑仔》踩關公像被傳撞邪　親揭冰封30年撞邪真相

港產片中最具代表性的反派之一「烏鴉」張耀揚，憑電影《古惑仔3之隻手遮天》中一腳踩碎關公神像的經典場面而聲名大噪。戲中他霸氣凌人、無所畏懼，但戲外卻盛傳他因這幕衝擊性的橋段感到不安。

傳花上10萬打造一尊全新神像

有指他當初堅拒拍踩關公像的鏡頭，要製片軟硬兼施，先威脅他要解約，繼而送上6萬6千6百大利是，才令他答允。而完成拍攝後，張耀揚多次發惡夢，為此到廟宇拜關二哥賠罪，不單花上10萬打造一尊全新神像，仲茹素三個月來以表誠意。

張耀揚今日出席發佈會。（陳順禎攝）

張耀揚親揭冰封30年撞邪真相

今日（19/3）張耀揚現身會展出席發佈會，就傳聞接受《香港01》訪問時大爆真相：「咁有各大傳媒有自己唔同嘅講法，其實本身我自己都食咗7年齋，唔係因為關公嘅問題，而係因為中意食齋嗰個感覺，而係對身體嗰個反應而食齋嘅。（傳聞這你拍呢場戲收咗大利是？）冇喎，一封利是都冇喎。（話你拍呢場戲唔肯拍？）咁又冇話唔肯，做演員係需要配合，即係導演或者監製佢所需要嘅嘢，當然唔係話拍啲唔好嘅嘢啦。我覺得做演員係應該係知道自己嘅崗位做啲乜嘢。」

親揭冰封30年撞邪真相。（陳順禎攝）

被問到拍完有否感到不適？張耀揚表示：「咁又冇，咪繼續話你第三集第四第五集第六集你都要去拍。（冇撞邪？）冇，我咁陽光，撞邪就唔會喺我身上。（一直都係傳聞？）係呀，我諗即係大家關注所以有呢啲傳聞。（要你演多次都Ok？）我都冇問題嘅演員都咩都可以做，自己都係百無禁忌。」