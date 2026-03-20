張寶兒爆粉絲私訊爭做「袁太」 洪永自認「黑面神」護愛女禁食糖

洪永城與張寶兒日前（19/3）出席Filmart活動，接受傳媒訪問時，兩人大談「湊仔女經」。自從升呢做星級父母後，兩人的生活重心與話題自然離不開家中的寶貝。張寶兒笑言囝囝「袁咕碌」人氣隨時高過爸爸袁偉豪（阿Ben），更爆笑透露有粉絲竟然透過她的IG「隔空」向老公示愛！而育有兩歲愛女Amber的洪永城，則自爆在家中化身「黑面神」，更揚言將來要請定幾個大隻佬「兇」囡囡的追求者。



洪永城和張寶兒出席活動，大談育兒經。（林迅景 攝）

張寶兒大方回應粉絲向老公示愛：歡迎呀！

張寶兒與袁偉豪的愛子「袁咕碌」精靈活潑，她平時極愛在網上分享兒子的萌態，令囝囝早已在網上俘虜大批哥哥姐姐的心。張寶兒笑指，現在出街遇到途人，很多人第一句已經不是跟她和阿Ben打招呼，而是直接大叫：「我係你個仔嘅fans呀！」眼見囝囝大受歡迎，她更打趣表示，囝囝早前已開始接拍廣告「自己賺奶粉錢」，而她的終極目標是「靠個仔養，自己唔使做」，相當幽默。

除了分享囝囝的爆紅日常，張寶兒更無奈又好笑地爆料，指自己的IG竟然成為了粉絲聯絡老公示愛的橋樑！被問到有沒有收到奇怪的DM時，張寶兒笑言：「有人同我示愛，即係向我老公示愛囉！好好呀，歡迎呀！」她大方表示知道粉絲們只是開玩笑，並非真的陷入瘋狂狀態，反而覺得大家常常想起他們一家，是一件很開心的事。

洪永城和張寶兒出席活動，大談育兒經。（林迅景 攝）

拒做怪獸家長 主張「自然後果」教育法

談到育兒心得，張寶兒自有一套清晰哲學。她明言不想做逼迫小朋友的「怪獸家長」，認為勉強孩子做不符合其成長節奏的事只會適得其反。「我會教嘅方法就係等佢自己去操作，自己食飯食到周圍都係唔緊要，最緊要係慢慢之後執返。」

TVB派藝人宣傳社交媒體活動。（林迅景 攝）

洪永城禁囡囡食軟糖被嬲

另一邊廂，育有兩歲愛女Amber的「廿四孝老竇」洪永城，早前在社交平台大玩AI生成影片，將囡囡的樣子變成跳舞好手，結果卻因為AI出錯畫出「三隻手」而鬧出笑話。洪永城笑言以為大家一看就知假，怎料真的有長輩信以為真，藉此呼籲大家要小心網上的真假資訊。

對住「前世情人」，洪永城自認是家中的「黑面神」。為了保護囡囡尚未換的乳齒，他嚴格執行「禁糖令」，絕對不讓兩歲的Amber吃容易黐牙的軟糖，寧願自己做衰人，將「好人」角色留給太太梁諾妍。提到囡囡將來拍拖，洪永城更是如臨大敵，直言已經排練好如何對付未來的男朋友。他又透露，將會與「黃金拍檔」黃翠如去埃及拍旅遊節目，但因應近來局勢，就會有延期。

TVB派藝人宣傳社交媒體活動。（林迅景 攝）

洪永城和張寶兒上台分享。（林迅景 攝）