39歲岑潔儀穿全身名牌炫富極浮誇　戴巨鑽戒指塞唔入Hermès？

現年39歲的岑潔儀（Zoey）在2006年參加TVB節目《美女廚房》中的「美少女廚神爭霸戰」後簽約成為旗下藝人，翌年起在《同事三分親》中飾演Helena一角，但發展平平，其後岑潔儀一度轉投HKTV發展，至2012年與大馬富商Dixon結婚後逐步淡出幕前。婚後榮升闊太的岑潔儀，經常大曬奢華生活。

岑潔儀經常大曬奢華生活。（小紅書@岑潔儀Zoey）

特寫巨鑽戒指襯Hermès

日前岑潔儀於社交平台大曬一身奢華行頭，片中她手持Hermès Birkin名牌袋，右手戴上極誇張的星形巨鑽戒指，以及閃到爆的名錶。之後岑潔儀伸手入名牌袋內，由於戒指鑽石太大，伸手入袋時竟被卡住，岑潔儀更非常刻意地將鑽石被卡住的畫面拍下大特寫。

岑潔儀手上巨型鑽戒。（小紅書@岑潔儀Zoey）

岑潔儀鑽戒卡住Hermès名牌手袋。（小紅書@岑潔儀Zoey）

大特寫鑽戒卡住手袋的畫面。（小紅書@岑潔儀Zoey）

全身名牌。（小紅書@岑潔儀Zoey）

旅遊極度奢華

岑潔儀的豪奢生活並不止於名牌服飾，早前她出發前往敦煌旅遊，其闊太級待遇更令人咋舌。她入住每晚房價高達五位數、樓高三層的頂級豪華別墅。除了住得豪，岑潔儀連交通工具都與眾不同。她曾分享遠赴澳洲大堡礁的行程，捨棄一般觀光船，改以直升機（價錢大概$10000/4位）由高空俯瞰大堡礁，再轉乘潛水艇深入海底。

敦煌遊。（IG@zoeysham）

拍片分享酒店環境。（影片截圖）

岑潔儀一家四口到澳洲旅行。（IG：@zoeysham）

岑潔儀乘坐直升機欣賞大堡礁。（IG：@zoeysham）

岑潔儀乘坐潛水艇欣賞大堡礁。（IG：@zoeysham）

岑潔儀頻頻高調炫富

其實岑潔儀婚後一直過着少奶奶的生活，又頻頻高調炫富，她曾在2014年買車位時大呻：「有錢無掟使！將軍澳峻瀅130萬買車位。講真真心貴，但自用冇辦法。」，2015年又發表「希望全天下的女人不要問衣服為什麼那麼貴，要問自己為什麼買不起」的言論，引來網民炮轟，但她隨即反擊指是希望鼓勵女性努力靠自己賺錢，又寸爆網民：「明就明，不明就不明繼續做腦殘不求進步吧！」從她分享的生活照可見，她不但經常去旅行、出席貴婦品牌活動，還擁有大量名牌手袋，包括Hermès、Chanel、Dior等等，她更不時大曬Patek Philippe、Audemars Piguet等名錶，生活無憂！

岑潔儀（Zoey）與馬來西亞富商Dixon結婚後，不時大曬富貴生活。（IG：@zoeysham）

岑潔儀（Zoey）與馬來西亞富商Dixon結婚後，不時大曬富貴生活。（IG：@zoeysham）