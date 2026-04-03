正義女神｜陳煒大爆監製開綠燈　與古天祥拍親熱戲：邊個都得

陳煒於無綫（TVB）新劇《正義女神》中飾演資深大律師「高淑樺」，以強勢母親及法庭辯護人雙重身份登場，牽涉家庭悲劇及司法對峙情節，「高淑樺」更是劇中關鍵人物，其子「高成彬」（劉倬昕飾）捲入少年天台殺人案，陳煒在劇中多次與佘詩曼飾演的法官言惠知激烈交鋒，火藥味十足！

呢一幕陳煒所表達嘅傷心，真係入心入肺。（官方提供圖片）

為了保護兒子，陳煒飾演的頌星不惜辭去律政司一職。（官方提供圖片）

陳煒現身惠州出席無綫劇集《正義女神》宣傳造勢活動。（吳子生攝）

與古天祥有激烈床戲

在第四集中陳煒與「御用鬼佬」古天祥上演激烈床戲，陳煒坐在古天祥的身上擁吻，一度錫到「嘴都歪」，陳煒身上只剩下一件性感的內衣，豐滿上圍一覽無遺，最後陳煒被古天祥推倒在床上，露出白滑大髀，畫面相當吸睛。

身材好好。（陳煒IG）

陳煒在劇中與古天祥有激烈床戲。（吳子生攝）

拍床戲前預先知會老公

昨日（20/3）陳煒現身內地惠州，出席無綫（TVB）與優酷合製新劇《正義女神》宣傳活動，她就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實都係點到即止，都唔係話好激烈啫。（唔係呀，錫到歪晒嘴！）哈哈，都係嗰一秒啦。（拍呢場戲有冇同老公交代？）梗係有啦，其實呢件事都好特別嘅，當時監製問我想要邊個男演員，佢仲話邊個都得。」

陳煒拍床戲前預先知會老公。（吳子生攝）

準備私伙內衣拍攝

陳煒於是就想起曾經合作過及認識超過20年的古天祥：「記得曾經有一次嘅情人節 promo，佢同我一齊拍嗰陣時，已經有床戲。所以係好正，咁所以一不離二，做生不如做熟。同埋其實拍呢場戲係拍咗好多，但最後剪出嚟嘅唔多。」