正義女神｜陳煒大爆監製開綠燈 與古天祥拍親熱戲：邊個都得
撰文：吳子生
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陳煒於無綫（TVB）新劇《正義女神》中飾演資深大律師「高淑樺」，以強勢母親及法庭辯護人雙重身份登場，牽涉家庭悲劇及司法對峙情節，「高淑樺」更是劇中關鍵人物，其子「高成彬」（劉倬昕飾）捲入少年天台殺人案，陳煒在劇中多次與佘詩曼飾演的法官言惠知激烈交鋒，火藥味十足！
與古天祥有激烈床戲
在第四集中陳煒與「御用鬼佬」古天祥上演激烈床戲，陳煒坐在古天祥的身上擁吻，一度錫到「嘴都歪」，陳煒身上只剩下一件性感的內衣，豐滿上圍一覽無遺，最後陳煒被古天祥推倒在床上，露出白滑大髀，畫面相當吸睛。
拍床戲前預先知會老公
昨日（20/3）陳煒現身內地惠州，出席無綫（TVB）與優酷合製新劇《正義女神》宣傳活動，她就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實都係點到即止，都唔係話好激烈啫。（唔係呀，錫到歪晒嘴！）哈哈，都係嗰一秒啦。（拍呢場戲有冇同老公交代？）梗係有啦，其實呢件事都好特別嘅，當時監製問我想要邊個男演員，佢仲話邊個都得。」
準備私伙內衣拍攝
陳煒於是就想起曾經合作過及認識超過20年的古天祥：「記得曾經有一次嘅情人節 promo，佢同我一齊拍嗰陣時，已經有床戲。所以係好正，咁所以一不離二，做生不如做熟。同埋其實拍呢場戲係拍咗好多，但最後剪出嚟嘅唔多。」