慧妍雅集｜逾60歷代港姐大曬冷！朱玲玲陳法蓉領軍位位狀態Fit爆

慧妍雅集日前盛大舉行「44週年慈善籌款晚會 2026」，現場星光熠熠，超過60位歷代港姐盛裝出席！由「最美港姐」朱玲玲領軍，橫跨幾十年的香港小姐同場爭妍鬥麗，場面極度震撼，而且位位狀態Fit爆，凍齡有術。

眾人為慈善出心出力，展現了香港小姐「美貌與智慧並重」及回饋社會的宗旨。（公關照片）

「最美港姐」朱玲玲氣質艷壓全場

晚會當晚，作為慧妍雅集永遠榮譽會長的朱玲玲自然是全場焦點。即使年屆六旬，她依然氣質出眾、身形窈窕，舉手投足間盡顯優雅，絕對不負「最美港姐」之名。聯同王愛倫、陳法蓉、向海嵐及曹敏莉等一眾「大師姐」及歷任會長現身，幾位核心成員保養得宜，在無濾鏡的鏡頭下依然容光煥發，完美示範何謂歲月不敗美人。

歷代港姐齊集

除了資深港姐，一眾活躍於幕前的幸福靚媽及TVB當紅小花亦不遑多讓。陳茵媺（Aimee）、劉倩婷、翁嘉穗、朱凱婷等現身撐場，Aimee招牌甜美笑容依舊，神采飛揚；而楊思琦、唐麗球及王君馨亦盛裝亮相，展現不同階段的女性魅力。

狀態好好！（公關照片）

楊思琦！（公關照片）

至於近年備受力捧的TVB小花，包括何依婷、郭柏妍、古佩玲、宋宛穎、梁超怡、邵初及彭慧中等，均以精心挑選的晚裝上陣，仙氣迫人。加上近屆港姐如倪樂琳、梁嘉瑩、王汛文等新生代港姐注入青春活力，令整個晚會更加吸睛。

幾位核心成員保養得宜！（公關照片）

場面極度震撼！（公關照片）

向海嵐！（公關照片）

位位狀態Fit爆！（公關照片）