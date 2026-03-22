梁小龍被徒弟大爆未下葬兼已經分居多年　遺孀宋驤開腔反擊

著名武打影星梁小龍（原名梁財生）於1月14日逝世，終年75歲。梁小龍生前徒弟近日利用社交平台大爆梁小龍至今仍未下葬，更指師父與師娘的婚姻名存實亡，已分居多年。他連日在社交平台以梁小龍的口脗大呼：「我梁小龍去世兩個月了，為何還沒下葬？死者為大，入土為安！沒入土怎麼安？誰決定讓骨灰免費在殯儀館放十年！沒離婚的妻子多年不聯係，卻拿多年前照片秀恩愛，心臟支架手術不陪我去，跑醫院多少次信息從來不回，曾十二次提離婚沒離成，客廳六個板櫈睡了十幾年，現在又秀恩愛立人設，既然『恩愛』為何不下葬？下葬不只是家事！更是影迷大家的事！沒下葬是公憤不是隱私！」

梁小龍於1月14日逝世，享年75歲。（資料圖片/葉志明 攝）

梁小龍的喪禮於1月26日在深圳龍崗殯儀館舉行。（小紅書截圖）

梁小龍生前徒弟連日來在社交平台以師父的口吻大控訴。（抖音截圖）

梁小龍遺孀宋驤開腔反擊

對此，梁小龍的遺孀宋驤開腔反擊：「久治不葬純屬造謠誣陷。」並稱已經蒐集證據追究法律責任，但她沒有說明梁小龍的下葬時間及其他資料。其實早在上月，宋驤已經發聲明表示梁小龍的社交平台被人擅自使用：「梁小龍先生生前未訂立任何遺囑授權他人運營、使用其名下及以其名義注冊的各類網絡賬號，亦未委托任何主體代為承接商務合作、開展盈利活動。未經本人及家屬同意，被他人擅自運營，部分賬號甚至以梁小龍名義違規承接商務合作、開展盈利活動，該等行為均無任何合法性。」

宋驤分享了多張梁小龍生前與家人的合照。（影片截圖）

一家人去旅行。（影片截圖）