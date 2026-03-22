193參加葉劉淑儀見面會送自家冷衫　被「姐姐」貼堂網民反應兩極

國際潮流文化盛事ComplexCon Hong Kong，今年邀得在網上人氣甚高的行政會議召集人葉劉淑儀舉行粉絲見面會，指參加者有機會獲得葉劉淑儀的親筆簽名絕密未公開造型照小卡、見面會後一對一 hi-bye等福利。見面會昨日（21日）舉行，活動上她向粉絲派心、合照，而事後葉劉淑儀在社交平台貼出與郭嘉駿（193）的合照，就引起兩極意見。

國際潮流文化盛事ComplexCon Hong Kong，今年邀得在網上人氣甚高的行政會議召集人葉劉淑儀舉行粉絲見面會。（梁鵬威攝）

193被抽中上台與葉劉淑儀互動。（梁鵬威攝）

193向葉劉淑儀送上自家品牌的冷衫。（梁鵬威攝）

193見面會合照被貼堂 網民質疑葉劉「唔知佢咩料」

合照中，193拿著自己品牌「NARCISSISM」的冷衫，舉V與葉劉合照，而葉劉就寫道：「My fan who calls himself 193 gave me a pullover at my fan meet at ComplexCon today!（今日喺我ComplexCon嘅粉絲見面會上，有位自稱『193』嘅粉絲送咗件過頭笠冷衫畀我！）」有網民質疑葉劉認不出193是藝人、「唔知佢咩料」，但亦有人認為，葉劉淑儀緊貼網上資訊，在活動上才透露自己喜歡跟年輕人玩、向他們學潮語，若葉劉不知道193是誰，豈會將二人的合照「貼堂」呢？

合照中，193拿著自己品牌「NARCISSISM」的冷衫，舉V與葉劉合照，而葉劉就寫道：「My fan who calls himself 193 gave me a pullover at my fan meet at ComplexCon today!（今日喺我ComplexCon嘅粉絲見面會上，有位自稱『193』嘅粉絲送咗件過頭笠冷衫畀我！）」（IG@regina.ip）

合照惹爭議 網民憂變保錡翻版

193指希望葉劉能多宣傳本地品牌，受訪時被問葉劉對他有何吸引，他說：「個人魅力嚟，解釋唔到嘅呢啲嘢，愛係唔可以就咁解釋到。」不過這張照片就如當初ERROR隊友保錡跟陳百祥（叻哥）的合照一樣，在網上發酵並引起爭議。有部份網民因不認同葉劉淑儀的政見，故批評193與對方合照的行為是「保錡翻版」；但另一方面，有人指193很懂得宣傳，因為其品牌昨日正好在ComplexCon潮流市集擺檔，他跟葉劉淑儀合照時高舉自家品牌的服裝，又在對方帖文下標註「narcissism.lab」IG賬號，除了「抽水玩膠」亦大收宣傳之效。此外，也有為193護航的粉絲叫網民鬧人前請先睇睇衣服上寫住的「NARCISSISM」是什麼意思，而根據《劍橋詞典》，「narcissism」意思為「自我陶醉、孤芳自賞、自戀」。

有部份網民不認同葉劉淑儀的政見，故批評193與對方合照的行為是「保錡翻版」。（IG@ narcissism.lab）

但另一方面，有人指193很懂得宣傳，因為其品牌昨日正好在ComplexCon潮流市集擺檔，他跟葉劉淑儀合照時高舉自家品牌的服裝，又在對方帖文下標註「narcissism.lab」IG賬號，除了「抽水玩膠」亦大收宣傳之效。（IG@ narcissism.lab）