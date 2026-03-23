蔡立兒不忿王晶談陳百強死因　罕動怒批對方毒舌：你沒有資格評論

王晶近日在社交平台談到陳百強死因，期間他評論陳百強音域不廣，歌曲很易唱，誰都能唱，儘管《偏偏喜歡你》、《等》歌曲傳唱度極高，但由於那一代樂壇競爭激烈，歌手面臨很大壓力。鏡頭後的人問到，為什麼陳百強、張國榮、梅艷芳性格都比較脆弱，王晶說：「主要就是火的太容易，太多人崇拜他們，就造成了他們的任性。」他表示悲劇背後是事業落差、心理壓力與藥物意外的綜合結果，又說：「陳百強應該就沒有抑鬱，因為他們覺得我什麼都好，然後為什麼有的事情還是做不到呢？或者是達不到我的想法呢？」王晶表示這種對自我的高度要求與現實的落差，最終演變成悲劇，推翻「為情所困」之說。

陳百強於1993年遺憾離世，得年35歲。(劇照)

王晶表示陳百強音域不廣，他的歌都是很簡單的誰都能唱的。（影片截圖）

周啟生轟王晶扮音樂專家 翁靜晶護故友指外人不宜多言

王晶的言論惹來「樂壇判官」周啟生抨擊，他指自己都喜歡王晶的電影，但對王晶評價陳百強音域不廣，他就說：「唔識音樂，就唔好講音樂，最起碼唔好扮專家，醫生，感情顧問..去批評。Danny仔唱歌音域好廣，絕對唔差過任何一個唱歌高手。識彈琴/識作曲，其實係一個奇才！我講完。」而翁靜晶受訪時亦維護故友，認為外人不應對其死因多言：「因為你知道，陳哥哥喺度，家姐又喺度。講出嚟嘅時候唔係傷害已經走咗嘅人，係傷害到佢嘅家人，同埋陳百強歌迷會嘅人係好錫Danny，Danny又好，張國榮又好，都係有一個形象喺度。佢短短嘅人生，呢個就係佢想畀大家記得嘅嘢。咁點解你喺佢唔喺度嘅時候，冇得辯駁嘅時間，去劃花佢嘅形象？我覺得唔應該咁做。」

周啟生批評王晶是「扮專家」，指：「唔識音樂，就唔好講音樂，最起碼唔好扮專家，醫生，感情顧問..去批評。Danny仔唱歌音域好廣，絕對唔差過任何一個唱歌高手。識彈琴/識作曲，其實係一個奇才！」（資料圖片）

翁靜晶亦認為王晶這樣或「劃花」陳百強形象，且傷害其家人感受。（資料圖片）

蔡立兒罕發火轟王晶毒舌：你沒資格評論陳百強先生

想不到就連一向低調、近年甚少現身幕前的蔡立兒都罕有發聲，為陳百強抱不平。她在社交平台以「王晶毒👅」標籤發文，批評王晶：「請尊重的自己，你沒有資格評論陳百強先生😡」網民都回應：「佢評論返陳百祥算啦」、「佢根本唔識陳百強，陳百祥佢就熟，唔好博流量亂噏啦。」、「王晶你係咪太過得閒，點解要拿Danny評論，你完全無資格評論Danny。你當自己是誰，你評論下你自己。」不過蔡立兒其後將帖文刪去，未知原因。

一向低調、近年甚少現身幕前的蔡立兒都罕有發聲，為陳百強抱不平。（資料圖片）

她在社交平台以「王晶毒👅」標籤發文，批評王晶：「請尊重的自己，你沒有資格評論陳百強先生😡」（Threads@choilapyee_cherrie）

同門師妹視Danny為偶像 曾讚靚仔斯文兼翻唱金曲

蔡立兒當年是陳百強同公司的師妹，因二人同月同日生日，令她自覺雙方甚有淵源，也十分欣賞對方。蔡立兒曾翻唱對方的《長伴千世紀》，受訪時憶起昔日做同門師兄妹時，一起跑過多場巡迴演唱會，儘管不算相熟，只是遠距離仰望陳百強，但至少對方都認得自己。她又曾大讚：「佢好靚仔、著衫好好睇、文質彬彬好斯文，同佢講嘢我都要輕聲細語。」

蔡立兒當年是陳百強同公司的師妹，因二人同月同日生日，令她自覺雙方甚有淵源，也十分欣賞對方。（fb@蔡立兒 Cherrie）