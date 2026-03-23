溫碧霞嫁富商後59歲近況曝光　露背裝背影瘦至見骨：還是很美

溫碧霞（Irene）出身基層，5歲時因經濟拮据欠些被媽媽賣走，15歲被媽媽狠摑後離家出走，之後卻在街上獲資深電影人黎大煒和文雋發掘，憑處女作《靚妹仔》提名金像獎最有前途新人。溫碧霞今年已59歲，她向來是圈中美魔女代表之一。她嫁給富商何祖光後未有生兒育女，反而在2010年在內地收養被遺棄在火車站的孤兒何國倫（Xavier），過上幸福的一家三口生活。溫碧霞多年來深獲何祖光寵愛，沉浸在愛之中自然延緩衰老。日前溫碧霞與多名曾合作過的圈中男演員出席活動，溫碧霞曬出瘦削身材，網民指年近60保持到這樣的狀態已是非常之好。

溫碧霞好性感。(抖音截圖)

溫碧霞多年來都靚女！

溫碧霞與張耀揚陳浩民出席活動

溫碧霞近日與「烏鴉」張耀揚、陳浩民、尹揚明、鄭浩南齊齊出席活動。溫碧霞被四位猛男包圍，並且有傾有講，交情不錯。溫碧霞一如以往穿上性感連身短裙，大騷白滑低胸美肩，以及披肩長髮。

方媛同「妲己」溫碧霞一起行catwalk 。（方媛微博圖片）

溫碧霞與家姐合照。（IG@irenewan730）

溫碧霞被拍瘦削背影

有網民拍下溫碧霞的背面，溫碧霞背脊很薄，十分瘦削，平時致力保持藝人形象。有網民稱讚她的面相越來越慈祥，溫碧霞本人亦發文指：「開心遇見許多好朋友 哈哈，照片中原來四位猛男都與我合作過」。

溫碧霞與多名圈中曾合作過的男演員出席活動。（小紅書）

有傾有講，交情不錯。（小紅書）

溫碧霞59歲近照。（小紅書）

溫碧霞獲讚面相慈祥。（小紅書）

背影都好瘦。（小紅書）