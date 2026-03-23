導演會頒獎2026｜傳吳彥祖頂替木村拓哉　導演解畫：冇替代呢樣嘢

香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮，昨晚（3月22日）於尖沙咀麗晶酒店舉行，不少電影人、演員都有出席盛事，星光熠熠。



《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

談港產片未來：如果平平穩穩拍，不如唔好拍啦

《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞接受傳媒訪問，透露指《九龍城寨之終章》現已拍攝當中。談到近年睇戲習慣，他也認同覺得較少觀眾入戲院睇戲。「因為太多選擇，我哋創作人都要面對，到底係乜嘢題材，觀眾先會買飛。因為唔使錢嘅嘢太多，你畀幾廿蚊一家人睇，睇一個月睇到你唔睇。」面對電影業困境，他也說：「唔可以係舊題材，如果平平穩穩拍，可能大家勸你：『不如唔好拍啦。』」

《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞談港產片近況。（陳順禎 攝）

《九龍城寨2》古天樂減片酬？佢都要食飯㗎

訪問中，也問到《九龍城寨之終章》的拍攝進度，導演鄭保瑞表示場景將會升級而且更大：「使嘅錢多咗定少咗？咩物價都貴咗啦，係第二度慳吓啦。（咩地方慳到？）我都唔知呀，樣樣都慳啲啦，擺落畫面度囉。（叫古老闆收少啲？）古老闆已經收好少啦，你唔好再講啦，佢都要食飯㗎。」他亦表示，《九龍城寨之終章》也會加入新人，着大家期待。

導演鄭保瑞坦言古天樂已經收好少片酬：「古老闆已經收好少啦，你唔好再講啦，佢都要食飯㗎。（陳順禎 攝）

導演鄭保瑞坦言古天樂已經收好少片酬：「古老闆已經收好少啦，你唔好再講啦，佢都要食飯㗎。（陳順禎 攝）

傳吳彥祖頂替木村拓哉

早前有傳吳彥祖本來的角色本由木村拓哉出演，後因各種原因才由吳彥祖頂上。導演鄭保瑞也親身回應：「我先代表劇組向曾經受過影響嘅演員，講一聲對唔住，唔好意思！其實除咗你哋傳嗰幾位，有啲你哋採訪過佢哋，我覺得都係麻煩咗佢哋嘅。自己都好開心大家關心呢部戲，我明白嘅！我都唔好意思嘅！」

木村拓哉（Instagram@takuya.kimura_tak）

親身解畫：冇替代呢樣嘢

他續說：「另外我想提一提係吳彥祖，我好開心可以同佢合作，佢飾演嘅角色從頭到尾我都係要吳彦祖，係冇替代呢樣嘢。佢好有演員道德，冇講任何嘢！我作為導演，片方好似傳得太犀利，大家覺得係真！我覺得有需要企出嚟澄清！我好開心可以同吳彥祖合作，我淨係搵個吳彥祖一個人去見呢個角色，開頭我都唔知佢肯唔肯㗎，同佢溝通完大家覺得可以合作就落實啦！」