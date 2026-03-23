舒淇憶被劉偉強爆「耍大牌」遲到十個鐘：呢個故仔好耐啦

舒淇今晚（22/3）出席香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮，但並不是以演員身份，而是以導演身份出席，更獲頌「新晉導演」獎項。得獎後，舒淇接受傳媒訪問，竟表示希望是由其他人得獎？



舒淇出席香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮，獲頒「新晉導演」獎項。（陳順禎 攝）

劉偉強介紹舒淇出場：耍大牌、遲大到

台上劉偉強介紹舒淇出場時，以舒淇「耍大牌」做開場白：「30年前佢已經耍大牌，我記得嗰陣去台北casting，約咗10點，點知佢夜晚8點先嚟，問佢點解咁遲嚟，仲好串咁話去蒲飲醉酒起唔到身，但我哋就合作咁30年，同佢拍咗13部戲。」

舒淇獲獎後，坦言覺等自己幸運，得到眾多電影人賞識。她說：「多謝晶哥喺雜誌上睇到我，邀請劉偉強、文雋兩位導演見我，我喺呢個電影圈31年幾，我係好幸運女仔，雖然耍大牌，但劉偉強、文雋都等我，多謝爾冬陞搵我拍《色情男女》，令我得到最佳女配角及最佳新人獎；多謝張堅庭導演，排除萬難搵我演香港女大學生。」

舒淇出席香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮，獲頒「新晉導演」獎項。（陳順禎 攝）

被劉偉強急Call返港

舒淇：「都幾開心嘅，唔係，係都好開心。（有冇諗過今次得獎？）有諗過，因為劉偉強打畀我，叫我一定要返嚟。因為我仲喺內地做緊嘢。佢話：『你一定要返嚟！』我話：『吓，我喺內地做緊嘢。』佢話：『唔得，呢個係你未攞過嘅獎！』」有記者提到，導演剛才說舒淇是「耍大牌」，會不會生氣？舒淇笑言：「唔嬲嘅，全行都知啦。呢個故仔好耐㗎啦，識我同佢嘅人都知，唔係我耍大牌全行都知。」引來了一陣爆笑。

對於金像獎，舒淇坦言希望由其他新晉導演得獎：「其實我比較希望其他新導演攞。對我嚟講，我係一個好老嘅新導演，咁我覺得喺香港同其他地方，好多新導演更加需要機會，其實我係開心，但係都希望其他人攞。」

舒淇笑言被指是「耍大牌」是「全行皆知」的笑話。（陳順禎 攝）

舒淇回憶起30多年來港時的生活。（陳順禎 攝）

舒三組 vs 鄭九組

被問到會不會向導演之路進發，舒淇即回答：「唔會唔會，我好鍾意做戲㗎！我真係好鍾意做戲㗎！」她也回憶道，多年前隻身到港時的生活和打拼：「一諗起30幾年前，初初嚟香港嘅時候，，嗰個環境，嗰個年代，再加埋我住嘅環境，一個踩好多部戲。嗰個時候我叫『舒三組』。嗰個時候好似好攰好攰，但係又唔夠膽發爛渣，因為新人。咁就有個服裝定化妝阿姐，同我講話：『咁就攰？你知唔知鄭九組點算。』我話：『邊個係鄭九組？』『Dodo姐』好勁呀，咁樣，所以我覺得香港人嘅腳步，體力同精力真係好勁。」