張繼聰回應癌末陳Sir眾籌　拒回應有否被騙財：從一個好心出發

早前網上「中學體育老師陳Sir呼籲眾籌醫藥費」一事，張繼聰有為其出story眾籌。後來事主被網民火速起底，稱其一家生活富裕，結果網民群情洶湧，質疑被騙。今晚（23/3）張繼聰和謝安琪出席香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮時，接受訪問也回應了此事。



張繼聰回應陳Sir眾籌一事。（陳順禎 攝）

兒子外國讀書識諗慳家

張繼聰和謝安琪接受訪問時，談及兒子在外國的生活，透露他認識了十分多新朋友，也相當適應生活。謝安琪：「佢識咗相當多新朋友，生活都好精彩，但係對屋企人嘅掛念係keep住嘅，一起身就whatsapp我哋。」張繼聰：「佢又好專心讀書，又好慳，好乖。」謝安琪：「晏晝食飯，佢會去等特價時段先去，令我覺得好感恩。」他們表示，沒有要求兒子慳家，但十分感恩他會「識諗」。謝安琪透露，每個月都會給兒子生活費，有記者笑言，兒子可能是「慳埋啲錢去玩」，而他們則表示沒問題。

張繼聰和謝安琪出席香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮。（陳順禎 攝）

張繼聰回應陳Sir眾籌：從一個好心出發

被問到「中學體育老師陳Sir呼籲眾籌醫藥費」一事，張繼聰回答：「好，我答多次就唔要回應，係囉，成件事我都係從一個好心出發，所以都唔再打算回應。記者追問兩人有否被騙財，張繼聰只說：「冇回應。」癌末陳Sir被指疑生活富裕 張繼聰林芊妤善心眾籌「好心做壞事」

張繼聰表示幫忙「陳Sir」出於做好心。（陳順禎 攝）