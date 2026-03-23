張寶兒以廣東話教仔仔讀英文繪本　引發網民中英言語啟蒙爭論

前港姐兼「內衣大王」千金張寶兒跟袁偉豪結婚後，甚少作幕前演出，二人前年迎來大仔「袁咕碌」，去年再添細仔「袁氹氹」，寶兒專心相夫教子，一家四口幸福溫馨。張寶兒近期不時都在小紅書分享育兒心得，日前她跟兒子閱讀英文繪本，但全程以廣東話講故事，不過就引起網民熱烈討論中英啟蒙語的話題。

張寶兒2023年為袁偉豪誕下兒子袁咕碌。（IG：@_bowiecheung）

袁偉豪與張寶兒及細仔「袁氹氹」。(ig@_bowiecheung)

袁偉豪與張寶兒為細仔舉行百日派對。(袁偉豪IG)

張寶兒用廣東話讀英文繪本

日前張寶兒在社交平台分享與袁咕碌閱讀英文繪本《Pip and Posy》的片段，張寶兒先以標準的英語讀出書名，之後以廣東話生動地為兒子講述故事內容，充滿感情的演繹令袁咕碌聽得入神，更不時伸出小手觸摸繪本，非常可愛，不過這段溫馨的片段卻引起網民熱議。

日前張寶兒在社交平台分享與袁咕碌閱讀英文繪本《Pip and Posy》的片段。（小紅書）

張寶兒以廣東話教仔仔讀英文繪本。（小紅書）

引起中英言語啟蒙爭論

對於張寶兒全程用廣東話讀英文繪本，有網民表示想聽寶兒講英文版，更認為既然是英文繪本，就應該用英文教學，為孩子進行「英語啟蒙」。網民還分享了個人經驗，並認為要把握孩子學習語言的黃金時期，盡早營造全英語環境：「我在家用英文教，因為在做英文啟蒙，買了一批英文繪本作為啟蒙閱讀。」不過亦有不少網民力撐張寶兒先教母比較重要：「而家好多小朋友唔識講廣東話，先教母語重要啲」、「有錢人嘅仔女，點會只識一種語言，教先教後其實差別不大」、「你理得人點教仔啫」、「語言嚟講，其實廣東話難過英文，學廣東話先都啱」。

片段引發網民中英言語啟蒙爭論。（小紅書）

有不少網民力撐張寶兒鞏固兒子的母語根基。（小紅書）

張寶兒港英名校畢業

張寶兒家境富裕，在本地名校之一的聖保羅男女中學完成中學後到英國升學，在倫敦大學學院人文地理系，畢業後到賓夕凡尼亞大學禾頓商學院工商管理碩士。雖然寶兒說得一口流利英語，但仍選擇跟兒子以廣東話溝通，有不少網民大讚她鞏固兒子的母語根基，有助孩子理解和吸收故事內容，同時培養對閱讀的興趣。