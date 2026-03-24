佘詩曼內地宣傳遭瘋狂粉絲強拉場面驚險 網民斥沒分寸：這是傷害
撰文：陳釗
出版：更新：
由四屆視后佘詩曼（阿佘）主演的新劇《正義女神》，日前在內地舉行宣傳活動，吸引大批市民及粉絲到場支持。現場盛況空前，商場被人群擠得水洩不通，足見視后的超強號召力。不過，近日網上流傳的一段現場片段卻引發熱議，阿佘在與粉絲互動期間，竟遭瘋狂人士強行拉扯手臂，場面非常驚險。
萬人空巷場面誇張
從網民分享的高角度片段可見，活動當天現場人潮擁擠。當阿佘準備離開場地時，在場目測過百名市民和粉絲齊齊舉起手機影相、拍片，形成一片壯觀的「電話海」。貴為視后的阿佘，眼見粉絲守候多時，貫徹其一向的親民作風，一邊行走一邊向兩旁群眾揮手致意，期間更走近人群與大家握手。
遭瘋狂粉絲拉扯
不過，在互動期間卻發生了驚險一幕。當阿佘走近人群時，突然有人發力猛拉她的手臂，力量之大幾乎將阿佘整個人扯向人群方向。現場保安見狀隨即上前護駕，阻止危險情況發生；而阿佘的工作人員亦難掩怒火，即場向出手拉人的粉絲表示強烈不滿。
處變不驚顯視后風範
面對突然其來的狀況，見慣世面的阿佘當然處變不驚，不但沒有面露不悅，更迅速調整情緒，繼續保持笑容向粉絲揮手、簽名及大派「心心」，盡顯視后風範，加上如此寵粉，難怪深得民心。而該片段流出後，不少網民也憤怒指責該粉絲行為：「怎麼能直接把人拽過去！！太沒分寸了吧」，甚至狠批：「根本就不是真Fans，這是傷害！」