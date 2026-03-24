陳偉霆佛山拍劇被捕獲全程臭臉「無表情」　遭網民狠批：面相不善

現年40歲的陳偉霆轉戰內地發展多年，早已躋身「頂流」之列，即使早前身分有變，與內地超模何穗報喜升呢做人父，但人氣依然高企。最近，陳偉霆正忙於在佛山為新劇《愛情慢慢》開工，日前有網民在當地千燈湖成功「野生捕獲」偶像，並將片段上載至社交平台，但陳偉霆的表情卻引起網民熱議。

現年40歲的陳偉霆轉戰內地發展多年，早已躋身「頂流」之列。（微博圖片）

陳偉霆（William）與內地超模何穗，去年10月無預警下宣佈榮升父母。（微博圖片）

陳偉霆近日開拍新劇。（微博圖片）

復古造型大騷結實肌肉

近日，有網民在社交平台以「陳偉霆空降佛山千燈湖拍攝」為題，分享在當地野生捕獲陳偉霆的片段。片段可見，當日陳偉霆身穿簡約的白色短袖Tee，配搭淺色牛仔褲，大曬結實爆肌身型及吸睛長腿，一身打扮充滿復古氣息。陳偉霆在多名保安及工作人員的護送下，步入拍攝現場。現場聚集了大批途人及粉絲圍觀，眾人亦非常守秩序，乖乖站在兩旁拍照，沒有過多打擾，或有衝前造成混亂。

陳偉霆日前在佛山拍攝新劇。（小紅書截圖）

吸引不少市民和粉絲圍觀。（小紅書截圖）

但陳偉霆表情欠奉引起熱議。（小紅書截圖）

被指面相不善？

不過，相比粉絲的熱情，主角陳偉霆的表情卻引起兩極評價。片中所見，陳偉霆雙唇緊閉，面上沒有太多表情。即使身旁有不少人在拍照，他也未有轉頭望向人群，甚至連一個點頭或眼神交流都沒有。對此，有網民留言：「他總是看起來很兇」、「看起來好兇啊」、「面相不善」；但也有粉絲力撐偶像只是「眉毛比較英朗」，所以才有此錯覺，估計對方可能正在進入角色，不想影響情緒，才刻意保持嚴肅；還大讚陳偉霆一身造型非常帥氣。

有粉絲估計陳偉霆正在進入角色，不想影響情緒，才刻意保持嚴肅。（小紅書截圖）

即使收工時聽到粉絲呼喚，陳偉霆都是雙唇緊閉地揮一揮手。（小紅書截圖）