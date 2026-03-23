古天樂被雷射筆照射眼睛令網民極擔憂　長期戴超因視網膜穿兩個窿

影帝古天樂今近年現身公開場合都戴上太陽眼鏡，但原來並非為扮「Mr. Cool」，而是受眼疾困擾。昨日（23日）有網民在社交平台分享了古天樂出席活動時，竟然被人用鐳射筆射眼睛，令大批網民大感不滿。

影帝古天樂今近年現身公開場合都戴上太陽眼鏡，原因是受眼疾困擾。（資料圖片）

古天樂被人以雷射筆照射眼睛

在網民分享的片段中，似乎在場有大批粉絲守候，其後穿上黑色型爆西裝的古天樂架勢黑色七人車到場，下車時竟然有人用雷射筆射向古天樂，光點更一度在其眼睛附近照射。網民將片段公開，並嬲爆留言表示：「响我段視頻見到，有人用綠色激光筆亂射射到古天樂對眼，我唔知邊個係元兇，如果直接畀我見到，我會鬧爆佢🫨」。

古天樂被雷射筆照射眼睛。（Threads）

有大批網民看到片段後，都嬲爆留言表示：「痴X線😠真係用激光筆對住古仔啊🥲 好易整親佢對眼啊，0尊囉」、「何止鬧爆佢，要報警」、「擺明蓄意傷害他人！」、「祝佢落地獄😡」、「會唔會係黑粉做」、「做埋啲咁嘅嘢嘅人真係好差好差好差！」、「🙏🏻希望捉到佢」。

粉絲嬲爆表示：「擺明蓄意傷害他人！」（Threads）

古天樂長期戴超因視網膜穿兩個窿

古天樂近年現身公開場合都戴上太陽眼鏡，是因為受眼疾困擾。他曾公開透露，右眼視網膜穿兩個窿，更表示飛蚊症很嚴重，會見到很多黑線飛來飛去，戴上太陽眼鏡將環境變黑便沒有有那麼嚴重。古天樂指已經安排做手術，但做手術前要休養不能乘搭飛機，會影響工作，所以還在安排時間。