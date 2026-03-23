莊子璇承認曬獎牌反擊網民批評　力證有學跳舞：唔好誤會我講大話

莊子璇早前在無綫選秀節目《魔音女團》，面試時演唱《戀人未滿》及指定曲《16號愛人》，雖非專業歌手，但表現獲評「尚可」，更由導師陳奐仁親自指導如何以撥髮動作展現魅力。

16位練習生誕生。（陳順禎攝）

即場表演惹質疑

當自稱跳過拉丁舞的莊子璇被問及舞技時，她坦言不擅編舞，但被要求即場表演。雖多次婉拒，最終仍略跳幾步。片段曝光後被網民質疑「講大話」，指她其實不懂跳舞，引發爭議。

莊子璇即場表演惹質疑。（陳順禎攝）

曬出童年獎牌照反擊

其後，莊子璇在社交平台上貼出童年時期「拉丁舞10歲以下女獨舞Rumba B組第六名」的獎牌照，並留言強調「真係學過幾年」，疑似反擊網民藉此作為澄清。

十年未跳舞致「一片空白」

今日（23/5）莊子璇出席《魔音女團》16多記者會，就事件接受《香港01》訪問時說：「我覺得跳得唔好呢個一定係，因為嗰陣時佢哋叫我跳一片空白，因為我差唔多10年冇跳過舞。但我覺得有啲留言就過分咗嘅，咁所以我先返屋企特登搵返個獎牌，證明俾大家知，我係有學過跳舞，希望大家唔好誤會我講大話。」

莊子璇成功成為練習生。（陳順禎攝）

莊子璇續說：「好彩搵到個獎牌，因為我記得有一排執屋嘅時候抌咗好多獎牌，但好彩媽咪幫我留起咗呢個獎牌。當時我去搵嘅時候，我問媽咪個獎牌仲喺唔喺度，佢就叫我自己摷吓嗰堆有冇，跟住好彩俾我搵到。（如果證明唔到會否感到委屈？）會㗎，我會好唔開心㗎。」