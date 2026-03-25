查小欣坐無綫新聞部主播枱打卡　被揶揄《爆足一周》腰斬走數14年

新聞部直播間一向是重地，但近日查小欣就因為參與「321 《TVB 新聞+ 》啟動儀式」而有機會前往無綫新聞部參觀，她當然不忘打卡留念一番，坐上主播枱，又與無綫新聞部高層袁志偉，多位主播、嘉賓及應用程式宣傳片女主角游嘉欣等合照。查小欣發文：「新聞部是重地，從不對外開放，今次不單可逐個部門參觀，更見到幾位新聞主播真人，李卓謙、黃曉瑩、周可茵，幕後大臣袁志偉、黃淑明，還夢想成真，第一次坐上主播台客串幾十秒新聞女王。」

查小欣因為參與「321 《TVB 新聞+ 》啟動儀式」而有機會前往無綫新聞部重地參觀，同埋有新聞部高層袁志偉、黃淑明等。（Threads@cha_siuyan）

查小欣乘機坐上主播枱，表示：「夢想成真，第一次坐上主播台客串幾十秒新聞女王。」（Threads@cha_siuyan）

除了查小欣、黃淑明，還有方國珊、屈穎妍、項明生。（Threads@cha_siuyan）

查小欣與新聞主播李卓謙、黃曉瑩合照。（Threads@cha_siuyan）

查小欣直擊主播周可茵報新聞。（Threads@cha_siuyan）

查小欣與《TVB 新聞+ 》宣傳片女主角游嘉欣合照。（Threads@cha_siuyan）

網民瘋狂「鞭屍」《爆足一周》走數 本尊親自神回：爆完喇

網民見到查小欣重登主播枱，即重提2012年她主持的《爆足一周》腰斬一事，揶揄她當初承諾：「2013年再見」至今等足14年仍復播無期。網民張貼十多年前的《蘋果日報》報紙，標題為：「觀眾狂插 冇得留低 查小欣《爆足一周》腰斬」留言：「小欣姐唔好咁客氣，還記得你十幾年前已登上主播檯👍🏻」又表示：「空等超過4800日 《爆足一周》走數13年 觀眾苦等顯無奈」、「由新聞部復播《爆足一周》？」而想不到在其中一條「爆足一周呢？」的留言下，查小欣竟親自回覆該網民：「爆完喇✌🏻」而另一條留言說：「嘩，乜仲在生㗎？」她亦大方回應：「係呀！感恩！」似乎不太在意被網民「鞭屍」節目腰斬一事。

網民見到查小欣重登主播枱，竟重提2012年她主持的《爆足一周》腰斬一事，張貼十多年前的《蘋果日報》報紙，標題為：「觀眾狂插 冇得留低 查小欣《爆足一周》腰斬」留言：「小欣姐唔好咁客氣，還記得你十幾年前已登上主播檯👍🏻」又表示：「空等超過4800日 《爆足一周》走數13年 觀眾苦等顯無奈」。（Threads@cha_siuyan）

想不到在其中一條「爆足一周呢？」的留言下，查小欣竟親自回覆該網民：「爆完喇✌🏻」（Threads@cha_siuyan）

另一條留言說：「嘩，乜仲在生㗎？」她亦大方回應：「係呀！感恩！」似乎不太在意被網民「鞭屍」節目腰斬一事。（Threads@cha_siuyan）

《爆足一周》僅4集便腰斬 莊思敏當年直播一臉驚愕

《爆足一周》是TVB在2012的娛樂新聞節目，由查小欣、莊思敏及黎國輝（阿感）擔任主持，當時方向為抽絲剝繭、深入剖析娛樂新聞，先後探討黎明、樂基兒離婚真相、蘇永康廖碧兒緋聞等等，原定有13集，但第4集尾聲，查小欣卻突然宣布「暫別」。當第四集播出前，莊思敏在微博上說：「今晚10點《爆足一周》⋯保証你，今晚有嘢爆，唔睇就後悔嘞。」最終，在第四集的尾聲，查小欣宣布會虛心聆聽觀眾意見，徹底檢討，調整節目內容，2013年初再與大家見面。莊思敏當時顯得一臉錯愕，更在熄咪後直接問：「係咪即係腰斬呀？」惹來熱議，然而節目至今仍再冇復播消息。當時網民認為節目死因在於侵犯私隱、冇根冇據、過份深入地去分析一些原本只是茶餘飯後話題的花邊新聞，十分無聊和沉悶，甚至有部份新聞在播出當日已經過氣。

《爆足一周》是TVB在2012的娛樂新聞節目，由查小欣、莊思敏及黎國輝（阿感）擔任主持，當時方向為抽絲剝繭、深入剖析娛樂新聞，先後探討黎明、樂基兒離婚真相、蘇永康廖碧兒緋聞等等，原定有13集，但第4集尾聲，查小欣卻突然宣布「暫別」，但承諾「2013年再見」。（TVB）