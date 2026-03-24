東張西望｜節目組放蛇被識破　賣家機警問：你哋係咪東張西望

TVB節目《東張西望》昨日（23日）一集講到私人屋苑業主陳女士「報東張」，表示自己居住的屋苑有人出租住戶證，以零成本、輕輕鬆鬆每年穩賺數萬元。節目組亦在二手拍賣平台搜尋到有不少業主出租住戶證，租金由每月300至1000元不等。

私人屋苑業主陳女士「報東張」，表示自己居住的屋苑有人出租住戶證，以零成本、輕輕鬆鬆每年穩賺數萬元。(節目截圖)

住戶證叫價一千一個月仍然有價有市

雖然不少業主把住戶證叫價到一千元一個月，但仍然有價有市，因為不少屋苑會所都很大，而且設備齊全，更有些會所有落地大玻璃，景色很好，才讓不少人都搶著去租住戶證。節目組於二手拍賣平台搜尋到有人出租住戶證，並假意有興趣，相約對方到會所看環境，最後約定當日對方突然「放飛機」。之後節目組再繼續找到另一位賣家出租住戶證並標價800元，於是立即約他出來。見面當日，節目組假扮有興趣長租，他就馬上殷勤介紹屋苑的應用程式是怎樣使用。

住戶證叫價一千一個月仍然有價有市。(節目截圖)

節目組再繼續找到另一位賣家出租住戶證並標價800元，於是立即約他出來。(節目截圖)

該賣家殷勤介紹屋苑的應用程式是怎樣使用。(節目截圖)

該賣家機警問：你哋係咪東張西望

該賣家更向節目組表示「灰色地帶」在那，但在對話期間，他突然問節目組：「你哋唔係東張西望啊？」節目組反應極大反問：「下？」他便再問節目組：「你哋係咪東張西望？」節目組支吾以對後，該賣家又繼續話題，說到有恃無恐，還不擔心銷情。

該賣家更向節目組表示「灰色地帶」在那。(節目截圖)

該賣家機警問：你哋係咪東張西望。(節目截圖)

該賣家機警問：你哋係咪東張西望。(節目截圖)

賣家拔足狂奔

最後在節目組表示「落訂」要去銀行提款時，主持甘詠寧便衝出來問該賣家：「你知唔知出售住戶證係犯法㗎？你係咪冒著犯法嘅風險都要出售住戶證？你係咪喺返呢個屋苑度住㗎？」該賣家轉身就跑，一直迴避甘詠寧的問題，但一向有跑長跑的甘詠寧也尾隨不捨，追到一個人流密集的商場，該賣家走進去商場內，節目組亦被對方「賣甩」，其後該賣家亦刪除了在二手拍賣平台的帖子。

賣家出租住戶證遇放蛇。(節目截圖)

賣家轉身就走。(節目截圖)

賣家拔足狂奔。(節目截圖)

賣家完全唔答甘詠寧問題。(節目截圖)