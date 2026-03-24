應采兒帶大仔Jasper遊倫敦　地鐵上坐行李當滑板車重重摔倒惹批評

陳小春近年在事業上展現出多重身份，不僅成為了政協委員，更未曾放下他的演藝事業，與老婆應采兒和兩個兒子一家四口過著幸福日子。他的大仔陳昊廷（前名陳胤捷，Jasper）從小就受到關注，自四歲參加了內地親子真人騷《爸爸去哪兒》後，憑藉可愛機靈的形象圈粉無數。如今Jasper已經12歲，成為一名陽光活潑的少年。

Jasper憑藉可愛機靈的形象俘獲很多「姨姨們」的喜愛。(小紅書圖片)

Jasper已經12歲，成為一名陽光活潑的小少年。(小紅書圖片)

Jasper正在英國求學

近期網絡上掀起了一些有關Jasper在英國留學的討論。據悉，他正在英國求學，而應采兒也不時分享兩人於當地的點滴。在影片中可以見到應采兒帶著Jasper遊覽倫敦地鐵站，他一身酷帥的連帽衫與棒球帽造型，展現了型格的一面，更以熟練的動作操作售票機，獲得應采兒稱讚「超級Smart」。然而，他童心未泯的一面同樣令人印象深刻。在地鐵車廂內，Jasper突發奇想，把行李箱當作滑板車，一邊滑行一邊笑得燦爛。即使不小心失去平衡，整個人向前摔，他依然大笑著爬起，將快樂氛圍傳染給周圍人。應采兒全程未有制止Jasper，只是在一邊拍片，有網民指出應采兒對於兒子的這些行為似乎稍顯縱容，呼籲她要好好管教管教。

應采兒帶著Jasper遊覽倫敦地鐵站。(小紅書圖片)

Jasper一身酷帥的連帽衫與棒球帽造型。(小紅書圖片)

Jasper把行李箱當作滑板車，一邊滑行一邊笑得燦爛。(小紅書圖片)

Jasper把行李箱當作滑板車，一邊滑行一邊笑得燦爛。(小紅書圖片)

Jasper不小心失去平衡，整個人向前摔。(小紅書圖片)

應采兒全程未有制止Jasper，只是在一邊拍片。(小紅書圖片)

Jasper的語言天賦也備受外界稱讚

除了天真活潑的一面，Jasper的語言天賦也備受外界稱讚。年紀輕輕的他除了能說中英雙語外，還懂得一口流利的法文，顯示出他不凡的學習能力。之前他更曾用流利的英文發表過長達9分鐘的演講，一度成為熱議話題。對於兒子的多才多藝，爸爸陳小春更風趣地表示，希望Jasper未來能成為國家的外交官：「國家以後的外交部就靠你了。」

Jasper兩文三語都好叻。(小紅書圖片)