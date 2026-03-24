姚子羚被爆密會型男富商夜蒲打波舉止親暱　與徐偉棟姊弟戀疑生變

現年45歲的TVB當家花旦姚子羚（Elaine），入行多年無論樣貌及身材都保養得宜，是圈中公認的索爆「凍齡女神」。她入行TVB多年已奠定了一女線花旦的地位，事業發展順利，她的感情生活亦備受關注。月前姚子羚被發現與「星二代」徐偉棟私下頻頻單獨密會，因而傳出姐弟戀。她出席活動被問到與徐偉棟的戀情時，她即「笑晒口」表示：「咁我哋間唔中都會出嚟食飯嘅，都會見吓面嘅。（係咪發展中啊？）了解吓啦！了解吓啦！大家都係朋友，咁佢都確實係一個好好嘅男仔嚟嘅。」她更大讚徐偉棟是一個單純的男孩，對男方有高度評價。

姚子羚是城中黃金盛女。（IG：@elaine_yiu）

姚子羚好靚。（IG：@elaine_yiu）

徐偉棟。（視頻截圖）

姚子羚與曾合作無綫劇《狀王之王》的「星二代」、徐少強和雪梨的兒子、今年42歲的徐偉棟(右1)單獨外出約會。（IG：@elaine_yiu）

被影到與型男富商密會

然而，姚子羚日前被就被《東周刊》影到撇下緋聞男友徐偉棟，與一名型男富商陳文俊（Rocky）在銅鑼灣夜蒲。該報道指當晚姚子羚與Rocky晚飯後，便轉場到餐廳樓上進行時下流行的匹克球 (Pickleball) 雙打。身為匹克球初學者的姚子羚獲球技精湛的Rocky親手捉住她的手指導，兩人玩得十分投契，頻頻交頭接耳。玩完匹克球之後，兩人又到了酒吧區飲酒慶祝，期間舉止親密，至晚上11時才一起乘坐的士離開。據悉，這位型男富商陳文俊是「中國香港大連排匹克球總會」會長，正積極推廣匹克球運動，希望建立明星匹克球隊。

姚子羚大讚徐偉棟是一個單純的男孩。(資料圖片)

姚子羚被問到與徐偉棟的戀情時，她即「笑晒口。(資料圖片)

與徐偉棟姊弟戀疑似亮起紅燈

報道又指姚子羚與徐少強兒子徐偉棟的姊弟戀疑似亮起紅燈。姚子羚早前被問到會否到男方家拜年時，就表示對方沒有邀請她，更將關係從「了解中」降溫至「友情」，言談間似在暗示兩人感情生變，不禁惹來揣測。姚子羚的感情路相當坎坷，入行多年來甚少有緋聞的她，每次拍拖都會大方公開戀情，愛得認真，無奈至今仍未遇到真命天子。在姚子羚的感情路上，最為人熟悉的名字就是身家逾億的富家公子，有「的士邦」稱號的鄭子邦，兩人於2015年開始拍拖，拍拖三年感情穩定，姚子羚更視對方為結婚對象。可是有傳鄭子邦並未有結婚的準備，故他不想再浪費姚子羚的青春和時間而選擇了分手。

姚子羚曾與擁過億物業以及過百部的士之「的士邦」鄭子邦拍拖。（IG@ 鄭子邦）