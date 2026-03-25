愛回家｜張龍Rebecca被強拆CP　黃耀煌疑被踢出劇組親解離巢傳聞

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》一直深受觀眾歡迎，劇中誕生過不少經典CP。不過，近日劇情卻令大批網民「崩潰」！劇中相差12年的姊弟戀CP——張龍（黃耀煌飾）與Rebecca（沈可欣飾）原本已步入談婚論嫁階段，豈料因一筆巨債導致二人分手收場。劇情播出後，不少觀眾大感不捨及憤怒，更惹來網民揣測劇組刻意「拆CP」，是為黃耀煌離開劇組或離巢TVB鋪路。對此，黃耀煌回覆《香港01》親解傳聞。



二人原本正籌備婚禮！（ IG/@terrenceyiuwong）

母欠3千萬巨債迫入贅 賭局偷笑傷透Rebecca心

日前播出的劇情峰迴路轉，講述張龍的母親在郵輪旅行期間，於賭場狂輸三千萬巨款。女債主「嚦姑」隨後開出極度殘酷的條件：張龍必須入贅與她結婚，否則就要立刻清還三千萬欠款。張龍為免拖累未婚妻Rebecca，決定隱瞞真相並獨自四出「搵錢」撲水。

張龍為免拖累未婚妻Rebecca，決定隱瞞真相並獨自四出「搵錢」撲水。（截圖）

張龍做舞男還債！（截圖）

其後Rebecca意外撞破事件，為救愛郎，她不惜親自上陣企圖用賭博贏回張龍的自由。然而，最令觀眾心寒的一幕發生了——在Rebecca緊張對賭期間，張龍竟在旁暗自偷笑！此舉令Rebecca徹底心碎兼大感失望，最終兩人悲劇收場，宣布分手。

在Rebecca緊張對賭期間，張龍竟在旁暗自偷笑！（截圖）

網民鬧爆編劇拆CP 揣測黃耀煌離巢

這對經歷多番波折才走到一起的「龍嬌戀」無疾而終，大批劇迷在各大討論區及社交平台大表不滿，認為分手劇情太過牽強。同時，有不少網民懷疑劇組突然拆散這對高人氣CP，並寫壞「張龍」的人設，是為了安排黃耀煌退出《愛回家》劇組，甚至有傳他即將與TVB完約離巢。

分手收場！（截圖）

令人傷心！（截圖）

黃耀煌獨家回應《香港01》：依家未嘅

就網民的離巢揣測，《香港01》向黃耀煌本人求證。被問到是否因為即將離開而遭劇組拆CP，黃耀煌回覆指：「我依家只係專注手上嘅工作，負責做好啲戲，其他交俾公司安排。☺️🙏🏻」

至於是否準備離巢TVB？他則大賣關子表示：「依家未嘅☺️」。至於追問他最近的工作動向及忙於甚麼時，他略帶尷尬地避談具體工作，僅稱：「每日都忙緊學嘢，好充實🙏🏻」。

親回傳聞！（IG/@terrenceyiuwong）