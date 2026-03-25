50歲杜如風瘦身成功V面筷子腿　令網民眼前一亮：回到青春期！

現年50歲的杜如風是已故嘉禾電影高層杜惠東的愛女，憑主持旅遊節目中識飲識食兼瘋狂購物而令「日本旅遊達人」的形象入屋。近年她因身形發福而成為網民焦點，不過她曾透露因受濕疹問題困擾，需長期服用類固醇，導致體重急升，更自嘲「肥過部貨車」。不過近日杜如風已瘦身成功，令網民眼前一亮！

杜如風是已故嘉禾電影高層杜惠東的愛女。（小紅書）

杜如風瘦身成功令網民眼前一亮

杜如風日前在IG分享了跟馮德倫的合照，相中的她頭戴棒球帽，身穿灰色T恤配搭軍綠色短裙，V臉和尖下巴清晰可見，身形明顯比過往瘦了幾個碼，更驚現纖瘦筷子腿，令人眼前一亮。有大批網民看到新照後，都忍不住留言大讚：「回到青春期呢！太強了!」、「瘦咗、又靚咗👍🥰」、「瘦左好多😍」、「哇瘦到好似以前咁😱」。

杜如風瘦身成功，驚現V面及纖細筷子腿！（IG圖片）

有大批網民激讚杜如風瘦身後回到青春期。（IG圖片）

杜如風花錢從不手軟

杜如風花錢從不手軟，前往東京拍節目不忘購物，更興奮大曬銀包內的錢，她拿出錢笑言：「老娘大把錢！」不過去年接受《StarTalk》時透露經歷搬屋，發現自己有好多未拆牌的衣服未着，她表示將30幾袋衫捐出後，令她反思賺錢賺得咁辛苦，所以買嘢前就會諗一諗。

杜如風憑主持旅遊節目中識飲識食兼瘋狂購物而令「日本旅遊達人」的形象入屋。（小紅書）

被封「世界級港女」阻礙姻緣

對於被封世界級港女多年，如今重提這個稱號，杜如風表示身邊再沒追求者出現：「夠喇，真係夠喇，好多年喇，11、2年喇！就係蒙上港女呢個稱號冇人追我。（會唔會阻礙到唔少姻緣？）直頭係阻到澎澎聲呀，講到明洗咁多錢，但自己洗自己錢咁都唔得呀？但原來真係唔得，啲人真係驚！」杜如風稱朋友們都已經將身邊的朋友介紹過給自己，笑言如果想識到另一半，可能要跳去第二個圈子。

杜如風明顯比以前瘦了幾個碼。（IG圖片）

感情路坎坷曾遇渣男前度

杜如風至今仍是單身，過去曾跟黃又南拍拖，更與余文樂、導演郭子健等多位男神傳過緋聞。她曾在J2節目《數你條命》中大爆情史，坦言遇過的「渣男」一隻手都數不完。其中一位前度更令她一度以為自己是「正印」。當時矛頭指向黃又南，但她澄清「渣男」姓周，而自己跟黃又南再見仍是朋友，不時見面敍舊。