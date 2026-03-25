宋雨琦曼谷站巡演頭部遭重創　傷後開工突發暈眩仍硬撐惹粉絲心疼

韓國人氣女團(G)I-DLE近期展開〈SYNCOPATION〉世界巡迴演唱會，成員宋雨琦卻頻頻傳出受傷與身體不適的消息。日前在曼谷站演出時，她不慎撞傷頭部，隨後更流出在拍攝宣傳片時頭頂冰敷袋入鏡。連同早前在首爾與台北站發生的舞台意外，接二連三的安全問題與高強度行程，引爆大批粉絲強烈不滿，紛紛將矛頭指向所屬經紀公司Cube娛樂。



宋雨琦在宣告墨爾本巡演的宣傳相片中頭頂冰敷袋入鏡，惹得粉絲十分心疼。（IG@i_dle_official）

曼谷場頭部受創 暈眩硬撐引發眾怒

在日前的曼谷演唱會上，宋雨琦於Talking環節前準備上台時，後腦不慎重擊舞台邊緣。強烈的撞擊讓她過了一陣子才重返舞台，甚至痛到頻頻拭淚。事後在宣告下一站墨爾本的宣傳相片中，她頭頂冰敷袋入鏡，惹得粉絲十分心疼。

宋雨琦於Talking環節前準備上台時，後腦不慎重擊舞台邊緣。（影片截圖）

強烈的撞擊讓宋雨琦過了一陣子才重返舞台，甚至讓她痛到頻頻拭淚。（影片截圖）

除了巡演，宋雨琦還需要應對各種的廣告活動，雖然雨琦試圖保持輕鬆，但隨後流出的幕後花絮卻顯示她狀況極度不佳。影片中，雨琦在拍攝時突然彎腰、不停按壓太陽穴，甚至因暈眩和痛苦需要將頭靠在工作人員身上短暫休息。這種在頭部受創且未獲充分休息下，仍需密集進行宣傳的「轟炸式行程」，讓大批粉絲憤怒指責公司罔顧藝人身心健康。

受傷後的宋雨琦還需要應對各種的廣告活動，但流出的幕後花絮卻顯示她狀況極度不佳。（影片截圖）

影片中，雨琦在拍攝時突然彎腰、不停按壓太陽穴，甚至因暈眩和痛苦需要將頭靠在工作人員身上短暫休息。（影片截圖）

舞台安全亮紅燈 歷經膝蓋見血與煙火波及

事實上，這場自今年2月於首爾開跑的〈SYNCOPATION〉巡演，舞台安全機制已多次出現嚴重漏洞，且意外頻頻發生在宋雨琦身上。

2月首爾場時， 因工作人員的舞台清理失誤，導致雨琦在演出中膝蓋擦傷見血。3月台北場演出過程中遭舞台煙火波及右眼，導致她在台上不斷揉眼和拭淚，險些造成更嚴重的傷害。

宋雨琦在首爾場演出中膝蓋擦傷見血。（網上圖片）

宋雨琦在3月的台北場演出過程中遭舞台煙火波及右眼，導致她在台上不斷揉眼和拭淚。（網上圖片）

面對接二連三的工傷意外與高強度的行程，粉絲的憤怒與擔憂完全符合常理。大批網友已紛紛針對經紀公司Cube Entertainment 提出嚴厲批評，質疑其「基本保護措施在哪」，並強烈要求公司立即調整後續巡演行程，讓受傷的藝人得到應有的醫療評估與休息時間。