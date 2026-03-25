林韋辰回憶從TVB到亞視入行辛酸　驚爆奪視帝內幕與北上心酸

藝人林韋辰日前到新城廣播接受李有毅（Ben）與兒子李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson「Chur」到行》錄音訪問，大談入行多年以來的點滴；林韋辰透露，當年TVB藝員訓練班同學包括鄭伊健、歐瑞偉等，並由著名武打唐佳親授兩個月武打訓練，專門學習如何「畀人打」。



左起李有毅、林韋辰、李國煒。（官方提供圖片）

林韋辰解釋：「拍戲要打上靶又要打下靶，打上靶要學識唔好打傷人，打下靶又要學識避，仲要拍出嚟似真嘅。」他直言電視台是人類潛能訓練所：「平均一日可能得兩三個鐘頭瞓覺，試過做完廠景收兩點，返到屋企三點半，六點通告，五點半就要起身，平均得兩個鐘頭瞓。」

現場採訪照片。（官方提供圖片）

林韋辰爆奪視帝內幕

林韋辰在90年代中期轉投亞視，迎來事業高峯。當年獲邀拍攝《再見艷陽天》，更憑該劇奪得視帝寶座，他謙虛表示：「大家俾面啫，完全唔關演技事，我同期有劉松仁、四哥謝賢一齊競選，可能因為角色討好，加上當年做網上評選，四哥同松哥啲fans未必識上網，我就贏咗呢半票，攞咗個視帝返嚟。真係唔係實力嘅表現，不過好感謝觀眾認同呢個角色。」

他形容那段時間是事業高峯：「嗰兩年係冇休息過一日，開始多人識，喺香港市場第一次嘗到甜頭。做戲做到有人叫得出你個名，呢樣嘢真係好緊要。」除了拍劇，林韋辰亦主持《今日睇真D》，他坦言直播節目極具挑戰：「試過唔夠時間剪片，監製話你口才可以，就叫我現場VO，即係睇住片講。第一唔可以NG，第二要啱啱好夠時間，唔夠就要自己加多兩三個字，好刺激。」

左起李有毅、林韋辰、李國煒。（官方提供圖片）

談到北上發展的契機，林韋辰坦言是被迫的選擇：「亞視喺2013年開始有好大變動，監製想開戲要自己搵贊助，綜藝又話你自己搵到贊助先開。我覺得呢個台有啲困難，就開始慢慢向北面放消息。」並於2018年投身內地發展。

採訪現場照片。（官方提供圖片）

早前林韋辰因椎間盤突出壓到坐骨神經，一度行動不便。他坦言：「我未試過一次受傷咁犀利，有半年時間喺生活上係癱瘓咗。如果冇屋企人照顧，直頭生活唔到。」他描述當時的痛苦：「企唔到、坐唔到，坐一陣就已經好痛，要即刻瞓低。每日要推住個旅行喼好似扶手咁行來行去，冇扶手就行唔到。」

他感激張耀揚的建議，最終選擇透過復位治療康復：「佢話唔好做手術，同我分享咗好多。我最終揀咗復位，後來搵到一個專門幫運動員做嘅，兩三次就好番九成。但一定要做番好多強化運動，坐姿都要留意。」