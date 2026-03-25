林志玲靚爆現身中環粉碎健康警號傳言　自爆在香港吃太多被警告

「台灣第一名模」林志玲與日本放浪兄弟成員AKIRA結婚後長居日本，日前她難得返台灣出席慈善活動，其後竟被捕獲悄悄現身台大醫院，留足3小時，令外界關注其健康。儘管林志玲的經理人就回應指是例行健康檢查，籲外界不用擔憂，但難免惹來揣測。而今日（25日）林志玲現身香港的名店活動，狀態大勇，依舊明艷照人，直接用行動為健康響警號一事闢謠。

林志玲到中環出席品牌活動。（葉志明攝）

最愛港式燉奶湯水菠蘿包 吃太多被警告

林志玲昨日已抵埗，活動上她接受主持訪問，透露每次來香港胃口都很好，笑說：「我很愛吃燉奶，煲湯（中式湯水）跟菠蘿包，我們昨天⋯我吃很多，對吧？我有被警告，今天要穿得下禮服。」志玲月前被拍到在橫店拍古裝劇，也是她相隔8年再拍劇，她希望今次角色能呈現出不一樣的自己，表示：「這個角色，她是一個那個年代，包括她所背負的枷鎖的女人，沒有任何選擇，我覺得是很多當時女性的寫照吧，我希望可以呈現得很好。」

林志玲狀態大勇，明艷照人，為健康響警號一事闢謠。（葉志明攝）

林志玲笑言在香港吃太多，吃到被警告，透露最愛的港式食品是燉奶、老火湯和菠蘿包。（葉志明攝）

在家庭與事業間切換身份秘訣

被問到要如何在家庭、事業和慈善間轉換身份，志玲坦言很多媽媽、很多女人都不容易，她為自己設定了一個開關掣，並說：「當我工作的時候會把開關打開，百分百面對工作，我覺得每件事情當你專注的時候，你才能夠做得好！所以當我離開了你們這個鎂光燈，就會把這個switch關掉，專注24小時面對我的孩子和家庭，我覺得這樣會找到一個比較好的balance，全心全意把事情做到盡可能最好。」

林志玲相隔八年再開劇，希望呈現出不一樣的自己。（葉志明攝）

林志玲直言做媽媽不容易，但自己設定了一個開關掣，在工作與家庭模式中切換自如。（葉志明攝）

致力推廣兒童青少年心理健康課程

此外，志玲預告目前人生的規劃，是希望對社會多作回饋，因為她回顧自己的人生時，對擁有的一切充滿感謝，故此她說：「現在正在做兒少心理健康課程，我覺得要心理健康，社會才會健康起來，希望好好推廣，讓心理健康成為兒少的必修課，遇到困難的時候能夠有自己解決的能力，未來這點可能會更加努力，也希望能夠在大家支持下讓社會健康起來！」而談及志玲總是很有自信、很從容，她認為除了外在的運動、喝水、保持正向，重要的是要找到很穩健的內核力量：「情緒管理，也包括我們每個人在遇到困難時，要有解決的勇氣，這些都是內心的內核力量，經歷過這些，每個女人都能讓自己保持好的狀態，還有就是不要放棄！不要放棄！」