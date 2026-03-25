YouTuber曉欣抗卵巢癌停工治療　為化療剃光頭髮公開14cm手術疤痕

香港YouTube頻道「入實驗室撳Play掣」由曉欣和Wing聯合主持，影片內容主要涵蓋美食探店和各種挑戰，深受觀眾的喜愛。然而，去年10月，26歲的曉欣自揭罹患卵巢癌，她接受了一場大手術切除14厘米的腫瘤，傷口從胃延伸至子宮。手術後，她面臨著重新學習行走、睡覺、進食等日常挑戰，並不得不停工集中治療。

去年10月，26歲的曉欣自揭罹患卵巢癌。(ig@hhiuyyan)

曉欣分享了自己剃光頭的過程

曉欣上月開始接受化療，她在社交砰台分享了自己剃光頭的過程並勇敢公開短片，以幽默的態度面對病情，勉勵自己和他人：「Wish:所有副作用都變正作用。」她感嘆表示「三月開始我就是百變小欣」，並展示了手術後的長型疤痕，由胸部下方直到褲頭位置，令人心疼卻更顯她的堅強：「有時都會擔心我樓下的看更姨姨會唔會覺得我很怪，今日長髮，聽日短髮，後日光頭，但最後發現佢都冇望過我一眼。」她的積極心態穫得了好友吳林峰、朱Mic和Kayan9896的讚美與支持，以及網民的留言鼓勵：「靚貓都會換毛，換完一定再靚啲」、「你超勇敢，加油」。

曉欣分享了自己剃光頭的過程。(ig@hhiuyyan)

曉欣展示了手術後的長型疤痕，由胸部下方直到褲頭位置。(ig@hhiuyyan)

曉欣停工期間仍心系社會公益

在停工期間，曉欣仍然心系社會公益。去年底大埔宏福苑的火災事故奪走168條生命，許多家庭因此支離破碎，各方善舉紛紛涌現，包括附近的小店向災民伸出援手。本在停工期間的曉欣與Wing走訪了4間曾幫助災民的小店，包括滑嘟嘟Sweet Bon Bon、和暢金廚、逸東餃子和Polaris，拍攝了一集特別影片，向它們表示謝意。她們除了光顧店家，還親手寫心意卡感謝店主的善行：「為大埔宏福苑幫過手嘅小店，我哋香港人冇忘記你幫過香港人。」

曉欣停工期間仍心系社會公益。(ig@hhiuyyan)

其中一間餃子店的老闆娘談到自己的堅持與善舉：「因為我有我嘅堅持，做我想做嘅嘢，我喺度開咗11年，有好多公公婆婆都係我嘅客人，好痛心喺呢場災難中離開，自己都唔開心一段時間，我同自己講，仲可以幫到手都盡量幫！」這些溫馨的故事令曉欣大感動，她表示：「我覺得喺呢個世界，遇到真誠係好幸運嘅事。」