阮兆輝謝曉莹領頭承傳經典粵劇　賢妻還是流言一晚看盡兩個潘金蓮

青靈宵將於5月16日至19日，在葵青劇院演藝廳呈獻一連四日演出。5月16日晚上7時30分上演《夢斷香銷四十年》，5月17日下午2時30分上演《十五貫》，兩劇合為「經典雙璧演繹計劃」，由青年演員擔綱，傳承經典並賦予當代詮釋。5月18日及19日晚上7時30分則呈獻焦點節目—「金蓮x金蓮：古老戲—《武松》（選段）+ 新編中篇劇《我們不是武大與金蓮》」。



從左到右為：張肇倫、謝曉瑩、譚穎倫、吳立熙。（官方提供圖片）

經典雙璧演繹，一戲救活一劇種

《夢斷香銷四十年》堪稱BE美學極致之作—「四十年思念，一闋釵頭鳳」，當愛情被世俗拆散，當重逢只剩牆上題詞，千古絕唱，令人不勝唏噓。故事講述南宋詩人陸游與表妹唐琬本為恩愛夫妻，因母親迷信被迫分離。唐琬改嫁後，二人於沈園重逢，題詞寄情，終成千古遺恨。四十年後陸游重遊故地，物是人非，不勝唏噓。由譚穎倫飾演陸游、謝曉瑩飾演唐琬，細膩演繹這段刻骨銘心的愛情悲劇。

從左到右為：譚穎倫、謝曉瑩。（官方提供圖片）

《十五貫》在中國戲曲史上地位傳奇—1956年崑劇版本獲周恩來總理譽為「一齣戲救活一個劇種」，屬粵劇「江湖十八本」之一。此劇講述屠戶尤葫蘆被殺，繼女蘇戍娟與客商熊友蘭因身上搜出十五貫錢，被屈打成招判斬，知府況鍾察覺疑點，假扮測字先生暗中查訪，終令真兇婁阿鼠伏法，二人沉冤得雪。今次演出由阮兆輝擔任藝術顧問，帶領吳立熙、張肇倫等青年演員承傳經典。

從左到右為：張肇倫、吳立熙。（官方提供圖片）

你所知道的潘金蓮，可能是一場誤會？

一晚看盡兩個潘金蓮—一個是千古傳聞的標籤，一個是被流言淹沒的賢妻。謝曉瑩、吳立熙、譚穎倫每人分飾「兩角」，同一個角色展現兩種極致面貌，三位青年演員演技交鋒。殿堂級花旦南鳳擔任藝術指導，行內公認「實力派天花板」，為新劇注入品質保證。導演謝曉瑩聯同副導演吳立熙、郭啟煇、周洛童組成「創作四巨頭」，演而優則編，編而復演。後輩破格，前輩守正，這個組合既展現年輕人的創意火花，亦承襲前輩的藝術底蘊，以古喻今，道出「一句流言足以殺死一個人」之深刻省思。

吳立𤋮定妝照。（官方提供圖片）

故事講述武植中舉新任陽谷縣知縣，與妻潘金蓮賢淑助人。同窗黃堂因火災求助，誤會夫婦勢利不願相幫，憤而四處題詩誣蔑，將武植、金蓮、西門慶、王氏等四人醜化為《水滸傳》中的形象。謠言瘋傳後世，縱使真相大白，黃堂悔恨不已，卻難挽狂瀾，終以烈火焚林，道盡「惡口如刀、戲論傷生」之悲。

《正法念處經》云：「妄語第一火，尚能燒大海。況燒妄語人，猶如燒草木。」當代網絡霸凌，早在千年前的武植與潘金蓮身上上演。上半場選演傳統《武松》選段：5月18日上演〈打虎〉及〈戲叔〉，5月19日上演〈戲叔〉及〈獅子樓〉；下半場《我們不是武大與金蓮》以創新視角翻轉角色形象，重塑武潘面貌，從古今對照帶出人性與輿論省思。

謝曉瑩定妝照。（官方提供圖片）

以戲弘法 導人向善

《我們不是武大與金蓮》緊扣當代社會關注的流言、網絡輿論與標籤文化等議題，旨在與年輕觀眾產生共鳴。同時，該劇從佛教視角探討「口業」之害，以弘揚佛法，導人向善。