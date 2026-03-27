胡美貽32歲生日曝光男友4億獨立屋　秘戀兩年有望榮升百億新抱

TVB小花胡美貽（Nicole）在2017年參選港姐後加入TVB，憑驕人身材在旅遊節目《3日2夜》吸納大批Fans，加上不時在社交平台派糧，火速成為宅男女神！不過胡美貽自前年4月被爆撻着林建岳與謝玲玲的大仔林孝賢後就忽然低調，有指她更搬離將軍澳豪宅，進駐男友市值4億、位於九龍塘的6,000呎獨立屋，與未來奶奶謝玲玲同住。日前胡美貽迎來32歲生日，她在IG上載了一段短片，並寫道：「HBD🎉」而胡美貽身處的似乎就是男友的獨立屋豪宅！

胡美貽（Nicole）在2017年參選港姐後加入TVB。（IG@nicolewmy）

憑驕人身材在旅遊節目《3日2夜》吸納大批Fans。（IG@nicolewmy）

胡美貽家境不俗，爸爸在美國從商，媽媽是醫生。（IG@nicolewmy）

自小在美國長大的Nicole，曾獲爸爸打本100萬港元，在美國三藩市開設滷水店和飲品店。（IG@nicolewmy）

其後又與朋友在港合資開設榴槤甜品店，在馬來西亞更擁有30畝的榴槤地。（IG@nicolewmy）

謝玲玲同大仔林孝賢。（IG截圖）

胡美貽32歲生日曝光男友4億獨立屋

片中所見，胡美貽開香檳慶祝生日，全程笑得非常開心，而她身處的大花園亦成為焦點，可見空間極大！其實自胡美貽與林孝賢的戀情曝光後，謝玲玲就在受訪時自言是很開明的媽媽，尊重子女做任何事，但被追問有否見過胡美貽時，她就避談，並稱兒子可以隨便交朋友，結婚生仔也不重要，最重要是開心。去年五月天香港演唱會首場，胡美貽更被影到與謝玲玲及林孝賢齊齊睇騷，看來已融入男友家中。

開香檳慶祝！（影片截圖）

開香檳慶祝！（影片截圖）

大花園！（影片截圖）

胡美貽之前亦曾在男友的獨立屋慶生。（IG@nicolewmy）

慶生！（IG@nicolewmy）

豪宅大花園！（IG@nicolewmy）

胡美貽在拍攝節目《港女野人奇異記》前，於家中執行李，疑似曝光4億獨立屋！（影片截圖）

有樓梯。（影片截圖）

胡美貽回應感情進展

而早前胡美貽與麥玲玲拍攝節目《馬年玲玲開運所》，被問到感情進展時，胡美貽就表示：「其實結婚呢樣嘢係取決於緣份，同埋我都係平常心，因為我覺得有啲嘢會到自然就會到，小朋友都係。同埋我個性格係事不關己，己不勞心，但我嘅嘢佢就唔使太多去理。（大家磨合成點？）磨合係時間。（你講緊磨合嗰樣係咪講緊同媽咪嘅關係？）我覺得家人固然重要啦，仲有環境所有嘢都重要。仲有天時地利人和。」

謝玲玲與大仔林孝賢一起坐遊艇出海。（IG@hlingling）

胡美貽與麥玲玲師傅現身奧海城為節目《馬年玲玲開運所》主持進行拍攝工作。（葉志明攝）

搭私人飛機出行。（IG@nicolewmy）